La unionista Malena Santillán consiguió una medalla de plata y una de oro en el relevo 4x100 en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá

Medalla de oro y récord para Argentina en natación, en el relevo 4x100 estilo libre mixto en 3:33:82

Medalla de oro y récord para Argentina en natación, en el relevo 4x100 estilo libre mixto en 3:33:82

Medalla de oro y récord para Argentina en natación, en el relevo 4x100 estilo libre mixto en 3:33:82,Ola de medallas para la delegación Argentina en los Juegos Suramericanos)}" title="{altText(

Una jornada inolvidable tuvo la natación nacional en Panamá al conseguir 9 medallas, con 5 oros, y una destacada presencia de la sanfrancisqueña Malena Santillán que representa a Unión . Fue un debut soñado para Argentina en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 con un protagonismo rotundo: múltiples títulos, podios, récords de los Juegos y una excelsa actuación colectiva.

En el Complejo Acuático, se vivió uno de los grandes hitos del día en los 800 metros estilo libre femenino, donde Argentina logró un contundente 1-2 en el podio. Agostina Hein se consagró campeona con un tiempo de 8:22.01, estableciendo un nuevo Récord de los Juegos Suramericanos de la Juventud y superando la marca vigente desde 2017. La medalla de plata fue para Malena Santillán, con 8:48.16, completando una actuación dominante para el equipo nacional. El bronce quedó en manos de Manuela Scaldini (Brasil) con 8:54.31.

Hein volvió a ser figura central en los 200 metros combinado individual femenino, donde obtuvo la medalla de oro con un registro de 2:10.82, mejorando nuevamente el récord del certamen tras haber marcado 2:11.94. La plata fue para Laila Chain, con 2:13.68, mientras que el bronce correspondió a Manuela Scaldini (Brasil) con 2:17.49.

natacion juegos suramericanos panama 2 Malena Santillán y la bonaerense Agostina Hein al lograr la plata y el oro respectivamente en los 800 metros libres.

El cierre de la jornada tuvo un sello inconfundiblemente argentino con la final del 4x100 metros relevo estilo libre mixto. El cuarteto nacional conformado por Agostina Hein, Malena Santillán, Matías Chaillou y Máximo Aguilar se consagró campeón y récord de los Juegos con un tiempo de 3:33.82, mejorando ampliamente la marca previa de 3:39.80. El segundo lugar fue para Venezuela con 3:39.04 y el tercero para Colombia con 3:46.07.

En los 100 metros estilo libre femenino, la competencia se resolvió con márgenes muy ajustados. La uruguaya Angelina Solari obtuvo el oro con 56.31, seguida por Joice Otero (Brasil) con 56.83 y Carolina Rojas (Colombia) con 57.00. Mientras que las argentinas Mía Di Pace y Catalina Dos Santos finalizaron sexta y séptima con 58.55 y 58.58 respectivamente.

En los 100 metros pecho masculino, el brasileño Kaua Santos se impuso con un tiempo de 1:01.31, nuevo Récord de los Juegos Suramericanos de la Juventud. La plata fue para Juan Diego León (Ecuador) con 1:03.14 y el bronce para Raúl Antadillas (Panamá) con 1:03.56. El argentino Luis Fontana concluyó sexto con 1:05.37.

La final de los 100 metros pecho femenino presentó tiempos muy cercanos al récord vigente. La brasileña Rayssa de Souza se quedó con el oro con 1:11.32, escoltada por Stefany Costa (Brasil) con 1:11.46 y Victoria Edgar (Ecuador) con 1:11.57. La argentina Liz Dos Santos finalizó sexta con 1:12.68.

En los 50 metros espalda masculino, Davi Vallim volvió a destacarse al consagrarse campeón con 25.68, estableciendo otro Récord de los Juegos. Arthur Werner (Brasil) fue segundo con 26.25, mientras que Matías Chaillou sumó una nueva medalla para Argentina al obtener el bronce con 26.30.

La natación argentina alcanzó otro punto máximo en los 50 metros espalda femenino, donde logró un destacado doblete. Cecilia Dieleke se consagró campeona con 29.13, quedando muy cerca del récord del certamen, y Laila Chain obtuvo la medalla de plata con 29.47. El bronce fue para Mariana Olarte (Colombia) con 30.19.