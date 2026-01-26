Operativo en el inicio del Torneo Apertura: 70 trapitos demorados y un prófugo capturado

La Policía de la Ciudad desplegó controles en San Lorenzo-Lanús, Barracas Central-River y Boca-Deportivo Riestra, en el inicio del Torneo Apertura.

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad desplegó este fin de semana un fuerte operativo en el inicio de la Liga Profesional , con controles en los partidos San Lorenzo-Lanús, Barracas Central-River y Boca-Deportivo Riestra, disputados en la Ciudad de Buenos Aires.

El saldo fue contundente: 70 trapitos demorados, seis micros secuestrados, un prófugo capturado y un total de 345 actas contravencionales labradas , en su mayoría durante el encuentro en La Bombonera.

El operativo también incluyó controles en los tres anillos de seguridad alrededor de los estadios y permitió detectar a 81 hinchas que intentaron ingresar pese a tener derecho de admisión, con 62 casos registrados en la zona de Boca.

Además, se labraron 200 actas a personas que quisieron entrar sin entradas o utilizando carnets ajenos, en un despliegue que apuntó a reforzar el control desde la previa y a evitar situaciones de riesgo.

Uno de los hechos más relevantes ocurrió en el partido disputado en Barracas, donde la Policía detuvo a un hombre que tenía pedido de captura en una causa por homicidio con fecha del 25 de marzo del año pasado.

El sospechoso quedó a disposición del Juzgado Criminal y Correccional N°9, a cargo del Dr. Martín Sebastián Peluso, mientras se avanzan con las actuaciones judiciales correspondientes.

En paralelo, las fuerzas de seguridad demoraron a 70 trapitos: 65 en La Boca y 5 en los alrededores del estadio de San Lorenzo. También se realizaron inspecciones a micros que transportaban hinchas y, de diez controles, seis unidades fueron remitidas a la playa policial por falta de documentación, en el marco del control preventivo sobre traslados organizados.

El resto de las acciones en el inicio del Torneo Apertura

Finalmente, se labraron 21 actas de secuestro de 1.760 productos entre merchandising, bebidas alcohólicas y comida, por venta ilegal sin permiso.

En La Boca, además, fue detenido un hombre de 46 años acusado de robar un casco de una moto y que tenía en su poder dos tijeras tipo yugas, quedando a disposición de la Unidad de Flagrancia Sur.

En el ingreso al estadio de San Lorenzo, otro hombre fue procesado por tenencia de estupefacientes e intervino la Unidad de Flagrancia Oeste.