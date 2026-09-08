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Se programaron varios adelantos para la 4° fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Por la participación de equipos santafesinos en el Regional Amateur, Ciclón Racing y Sanjustino adelantarán sus compromisos ante Ciclón Norte y Gimnasia y Esgrima por el Torneo Clausura de Primera A

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Por Ovación

8 de septiembre 2026 · 08:55hs
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Ciclón Racing se medirá con Ciclón Norte de Cayastá en uno de los adelantados de la fecha 4 del Torneo Clausura liguista.

foto gentileza Iliana Baranovsky.

Ciclón Racing se medirá con Ciclón Norte de Cayastá en uno de los adelantados de la fecha 4 del Torneo Clausura liguista.

Cuatro partidos en diferentes jornadas darán rienda a la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. Atendiendo a que hay varios elencos santafesinos se encuentran compitiendo en el Regional Amateur Litoral Sur que organiza el Concejo Federal, en el caso de Sanjustino recibiendo a San Lorenzo de Esperanza y Ciclón Racing a Juventud de Esperanza, se adelantan los cotejos en el certamen local.

Adelantos en el Clausura Lautaro Fagioli

Este miércoles tendrá su bautismo la cuarta fecha del Clausura Lautaro Fagioli de la máxima división de la Liga Santafesina, donde quiénes le darán inicio serán los dos Ciclón por un lado, mientras que el Matador visita al Pistolero. El jueves la continuidad se producirá con la visita del campeón Colón de San Justo a Cosmos. El viernes la Juve recibe a Guada e Independiente a Newell’s.

El miércoles 9 de septiembre a partir de las 21.30, en principio en el predio Nery Pumpido, Ciclón Norte de Cayastá se medirá con Ciclón Racing, y en Ciudadela, Gimnasia y Esgrima será anfitrión de Sanjustino. El conjunto lagunero viene de caer de local frente a Unión por 4 a 3, mientras que el representante del departamento Garay, perdió en Cabaña Leiva frente a La Salle Jobson por 2 a 1. El Pistolero, rival del Matador, igualó con La Perla 1 a 1 en Recreo Sur, y el elenco de San Justo, empató 0 a 0 con El Quillá en barrio Mataderos.

El jueves 10 de septiembre, a las 21, en el predio Nery Pumpido, Cosmos será anfitrión de Colón de San Justo. El conjunto de Recreo viene de igualar 1 a 1 en el Waldino Maradona con Juventud de Esperanza, mientras que el Conquistador llega de golear por 4 a 3 a San Lorenzo de Esperanza en el Fortín. En el certamen liguista, Cosmos llega de ser goleado por Nobleza por 3 a 0, y los conducidos por Chiementín, doblegaron a Universidad por 3 a 0.

El viernes 11 de septiembre habrá dos adelantos. En la antesala de la 26° fiesta Provincial del Fideo a celebrarse el domingo 13, Juventud Unida de Candioti recibirá a Sportivo Guadalupe, en un cruce de necesitados, ya que ambos necesitan recuperarse de lo que viene de ser un fin de semana adverso. Por su parte, a las 21.30, en el estadio Mauricio Martínez, Independiente de Santo Tomé recibirá a Newell´s Old Boys.

El sábado 12 se completará la programación desde las 16 con los siguientes cotejos: Colón con Nobleza de Recreo, Universidad del Litoral con Las Flores II, Unión con La Perla del Oeste, Náutico El Quillá con Deportivo Santa Rosa, Academia Cabrera con Nacional, y el interzonal, con el gran clásico colegial entre Ateneo Inmaculada con La Salle Jobson en el campo de deportes ubicado a la vera de la autopista.

Las posiciones en el Torneo Clausura

Las posiciones en la Zona A se encuentran de este modo: Colón de San Justo 7; Juventud Unida 6; Ateneo Inmaculada y Nobleza 5; Newell´s, Cosmos, Colón, Universidad 4; Independiente 3, Las Flores II 1, Sportivo Guadalupe 0. Por su parte, en la B, de la siguiente manera: Unión 9, Sanjustino 7, La Salle Jobson 6, Náutico El Quillá 5; Gimnasia y Esgrima y La Perla del Oeste 4; Academia Cabrera y Deportivo Santa Rosa 3; Nacional, Ciclón Racing 1; Ciclón Norte 0.

Torneo Clausura Lautaro Fagioli
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