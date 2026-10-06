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Ovación y aplausos en el último calentamiento de Messi con la Selección Argentina

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, realizó su último calentamiento previo al partido contra Benín, que trasciende lo deportivo por su partida

Ovación

Por Ovación

6 de octubre 2026 · 20:35hs
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Ovación y aplausos en el último calentamiento de Messi con la Selección Argentina

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, realizó su último calentamiento previo al partido contra Benín, que trasciende lo deportivo por su partida del conjunto nacional.

Messi efectuó los movimientos precompetitivos cotidianos antes del partido frente a la selección africana en un estadio Monumental repleto para presenciar "el último baile del 10" con los colores que representó durante más de dos décadas.

Además, la hinchada explotó con aplausos y ovaciones luego de que la voz del estadio diera la formación y nombrara al emblema del conjunto nacional: "Por última vez, vistiendo la camiseta número 10, nuestro capitán, el máximo ganador de la historia de la selección argentina, la leyenda: Lionel Andrés Messi".

Messi Selección Argentina Benín
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