Pablo Matera: "Este equipo nunca baja los brazos"

image.png El próximo sábado Los Pumas jugarán nuevamente con los All Blacks en tierras australianas.

El ala formado en Asociación Alumni de Buenos Aires remarcó que "este es un equipo que sabe que hay momentos en el partido más complicados que otro, que a veces las cosas no salen del todo bien, pero nunca se queda de brazos cruzados. Confiamos mucho en lo que trabajamos en la semana, estamos seguros de que este es el camino, y la cuestión es seguir peleando hasta la última pelota del partido, que como sucedió hoy estuvimos a nadar de marcar el try y quedarnos con la victoria. La verdad que no bajamos los brazos, Australia no nos sorprendió, juega mucho con la pelota, en su campo y con jugadores muy peligrosos. No esperábamos tener tantos penales en contra, pero por suerte lo logramos superar".

Ledesma, orgulloso de sus jugadores

"La verdad es que lo que primero tengo que decir es que estoy muy orgulloso de todos los jugadores. De los que entraron, de los que no entraron, de los que fueron a entrenar hoy, de todo el staff, no fue una semana fácil después de ese pico emocional por haberle ganado a los All Blacks" expresó el head coach de Los Pumas, Mario Ledesma.

El entrenador del seleccionado nacional consideró que "Llegamos cansados, hoy estuvimos muy imprecisos, cuando hablaba con los chicos después del partido los noté muy cansados. Rescato que después de lo que pasó la semana pasada, les pedimos que volvieran a hacer un esfuerzo semejante, con un Australia que lo sabía y que lo quería capitalizar. Nos jugaron de lado a lado, todos los lines lo hacía rápido, los penales, no nos dejaron acomodarnos. Estuvimos imprencisos, pero bueno, hay veces que la cuestión pasa por otro lado. Siguieron agarrados con unas y dientes, y no bajaron los brazos".

El director técnico argentino comentó que "igualmente estuvimos cerca de ganarlo, porque si a Corderito le pica mejor era try y los hubiésemos vencido, pero no habría sido justo. Fue una locura de Pablo, estamos más que nunca en carrera, pero reitero que estoy muy orgullo de lo que hicieron los chicos dentro del campo de juego. Es un tema de creer y seguir creyendo, en las buenas y las malas. Arrancamos con varios el segundo tiempo, y la amarilla a Juli Montoya, se complicó la obtención, pero las cosas nos comenzaron a salir muy bien. Nico estuvo muy bien, y el laburo en defensa que se viene haciendo con Corcho es muy bueno".