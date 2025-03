Pampas derrotó ajustadamente a Tarucas en Tucumán

El santafesino Manuel Bernstein de CRAI logra obtener la pelota con claridad en este line out.

Pampas se quedó con un valioso triunfo en su visita a Tucumán , tras doblegar a Tarucas 15 a 14 por la fecha 4 del Súper Rugby Américas . Dos tries por intermedio de Federico Lavanini y Santiago Pernas, y un penal sobre el epílogo por parte de Estanislao Renthel, quien además aportó una conversión, le dieron la segunda victoria a los dirigidos por Juan Manuel Leguizamón. En una tarde noche calurosa, ambos elencos brindaron lo mejor de sí para un partido que no menguó en su intensidad a lo largo de los 80 minutos y que tuvo resultado incierto hasta la última jugada.

Como se esperaba, el primer partido entre Tarucas y Pampas fue de resultado incierto y ajustado hasta el final. No fue un partido apasionante, pero si disputado, generando nervio hasta el final. En una repleta “Caldera del Parque” como se conoce el campo de juego del Tucumán Lawn Tennis, fue triunfo de Pampas por 15-14, pero con sufrimiento.

El primer tiempo fue trabado y los errores, forzados y no forzados, fueron múltiples y frenaron las buenas intenciones de ambos equipos de jugar. La apertura del marcador fue para la visita cuando la potencia de Federico Lavanini le permitió apoyar el primer try después de tres pick-and gos de sus delanteros cuando se habían jugado 19 minutos.

rugby pampas tarucas super rugby americas 2.jpg En un encuentro vibrante, la franquicia de Buenos Aires se quedó con el primer duelo oficial ante Tarucas.

El wing izquierdo de Tarucas Tomás Vanni cambió la habitual forma de su equipo para llegar al try sobre la derecha. A los 25 minutos rompió la defensa por afuera, escapando a dos defensores con velocidad y sobre el último tackle apoyó. Fue el décimo try de la franquicia “naranja” en el mejor rugby de América – ocho de los nueve tries anteriores habían llegado por la fórmula de penal, line y maul.

Los eficientes pies de Estanislao Renthel y Nicolás Roger aportaron las defensas para que el primer tiempo finalice 7 a 7.El buen trabajo del wing porteño Alfonso Latorre generó el más mínimo de los espacios para que el wing Santiago Pernas, ubicado como fullback en el segundo tiempo, apoye con un defensor encima en la esquina derecha. Fue con la reconocida armar que Tarucas llegó al segundo try – line y maul el motor del try que apoyó, filtrado entre los forwards, Tomás Vanni. Roger agregó la conversión para ponerse arriba en el marcador por dos puntos.

rugby pampas tarucas super rugby americas 3.jpg Pampas volverá a jugar en una semana cuando por la quinta fecha se mida ante Yacaré, desde las 20 en el CASI.

A ocho minutos del final, un penal en el suelo, le permitió a Pampas recuperar el liderazgo con un penal desde cuarenta metros del apertura Renthel. La habitualmente eficiente pierna izquierda de Roger falló un penal dos minutos más tarde, infracción por la que se quedó con un jugador menos por amarilla al ingresado Miguel Prince.

No le alcanzó el tiempo al anfitrión para celebrar el triunfo que si festejó Pampas.

Síntesis:

Tarucas de Tucumán 14- Pampas XV 15

Tarucas: Benjamín Garrido, Juan Manuel Vivas y Francisco Moreno; Santiago Romano y Álvaro García; Facundo García Hamilton, Agustín Sarelli y Santiago Aguilar (capitán); Simón Benítez Cruz y Nicolás Roger; Tomás Vanni, Tomás Medina, José Gianotti, Baltazar García y Stefano Ferro. Entrenador: Álvaro Galindo. Luego ingresaron: Tomás Bartolini, Julián Martín, Agustín Iglesias, Facundo Cardozo, Thiago Sbrocco, Estanislao Pregot, Juan Manuel Molinuevo, Bautista Estofan.

Pampas XV: Matías Medrano, Ignacio Bottazzini y Tomás Rapetti; Leo Mazzini y Federico Lavanini; Manuel Bernstein (capitán), Nicolás D´Amorim y Juan Cruz Pérez Rachel; Eliseo Morales y Estanislao Renthel; Alfonso Latorre, Justo Piccardo, Juan Pablo Castro, Santiago Penas y Francisco González Capdevila. Entrenador: Juan Manuel Leguizamón.

Luego ingresaron: Ramiro Gurovich, Miguel Prince, Bautista Bosch, Franco Carrera, Juan Pedro Bernasconi, Ignacio Inchauspe, Joaquín Moro y Bruno Heit.

Primer tiempo: 19’, Gol de Renthel por Try de Lavanini (P), y 25’, Gol de Roger por Try de Vanni (T).

Resultado Parcial: Tarucas 7 – Pampas 7.

Segundo tiempo: 13’, Try de Pernas (P); 17’, Gol de Roger por Try de García Hamilton (T), y 32’, Penal de Renthel (P).

Amonestado: 37’, Prince (P).

Cancha: Tucumán Lawn Tennis.

Referee: Damián Schneider (Rosario).