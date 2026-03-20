Unión decidió reprogramar su jornada de divisiones inferiores frente a Rosario Central tras el alerta por lluvias y tormentas. Según informó el club, los encuentros correspondientes a la Fecha 2 se jugarán el domingo, en línea con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.
Unión reprogramó su jornada de inferiores por alerta meteorológica
El Tatengue postergó los partidos ante Rosario Central para el domingo por lluvias y tormentas. La medida busca preservar el estado de los campos y el normal desarrollo de los encuentros.
Por Ovación
Reprogramación y logística de la jornada
La modificación impacta en toda la tira: las categorías mayores de Unión serán locales en el CIFFU, mientras que las menores deberán trasladarse a Rosario para disputar sus compromisos en condición de visitante. La decisión apunta a evitar complicaciones en la superficie de juego y resguardar la integridad de los futbolistas.
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado se prevén tormentas con alta humedad, precipitaciones y visibilidad reducida, con temperaturas cercanas a los 23°C y viento del sector sur. Este escenario afecta directamente la práctica futbolística: campos pesados, menor velocidad de circulación y mayor riesgo en las transiciones. En términos tácticos, las lluvias intensas suelen condicionar el desarrollo, favoreciendo un juego más directo, con menos elaboración en corto y mayor protagonismo de las segundas jugadas.
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Decisión preventiva con lógica deportiva
La reprogramación responde a una lógica integral: no solo prioriza la seguridad, sino también la calidad del espectáculo y la competencia formativa. En divisiones inferiores, donde el foco está en la evolución técnica y táctica, disputar partidos en condiciones adversas puede distorsionar los procesos de juego. Así, Unión optó por trasladar la fecha al domingo, buscando un contexto más favorable para sostener intensidad, precisión y desarrollo colectivo, pilares fundamentales en la formación de sus juveniles.