Unión reprogramó su jornada de inferiores por alerta meteorológica

El Tatengue postergó los partidos ante Rosario Central para el domingo por lluvias y tormentas. La medida busca preservar el estado de los campos y el normal desarrollo de los encuentros.

Unión decidió reprogramar su jornada de divisiones inferiores frente a Rosario Central tras el alerta por lluvias y tormentas . Según informó el club, los encuentros correspondientes a la Fecha 2 se jugarán el domingo, en línea con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

La modificación impacta en toda la tira: las categorías mayores de Unión serán locales en el CIFFU , mientras que las menores deberán trasladarse a Rosario para disputar sus compromisos en condición de visitante. La decisión apunta a evitar complicaciones en la superficie de juego y resguardar la integridad de los futbolistas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2035071369008816570?s=20&partner=&hide_thread=false Debido al alerta de lluvias y tormentas para este sábado, la jornada de inferiores ante Rosario Central correspondiente a la Fecha 2 se disputará el domingo.

Las mayores serán locales en el CIFFU y las menores jugarán de visitante en Rosario pic.twitter.com/asZ6EIchLp — Club Atlético Unión (@clubaunion) March 20, 2026

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado se prevén tormentas con alta humedad, precipitaciones y visibilidad reducida, con temperaturas cercanas a los 23°C y viento del sector sur. Este escenario afecta directamente la práctica futbolística: campos pesados, menor velocidad de circulación y mayor riesgo en las transiciones. En términos tácticos, las lluvias intensas suelen condicionar el desarrollo, favoreciendo un juego más directo, con menos elaboración en corto y mayor protagonismo de las segundas jugadas.

VS (14)

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Decisión preventiva con lógica deportiva

La reprogramación responde a una lógica integral: no solo prioriza la seguridad, sino también la calidad del espectáculo y la competencia formativa. En divisiones inferiores, donde el foco está en la evolución técnica y táctica, disputar partidos en condiciones adversas puede distorsionar los procesos de juego. Así, Unión optó por trasladar la fecha al domingo, buscando un contexto más favorable para sostener intensidad, precisión y desarrollo colectivo, pilares fundamentales en la formación de sus juveniles.