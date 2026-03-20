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Unión reprogramó su jornada de inferiores por alerta meteorológica

El Tatengue postergó los partidos ante Rosario Central para el domingo por lluvias y tormentas. La medida busca preservar el estado de los campos y el normal desarrollo de los encuentros.

Ovación

Por Ovación

20 de marzo 2026 · 17:52hs
Unión reprogramó su jornada de inferiores por alerta meteorológica

Prensa Unión
Unión reprogramó su jornada de inferiores por alerta meteorológica

Unión decidió reprogramar su jornada de divisiones inferiores frente a Rosario Central tras el alerta por lluvias y tormentas. Según informó el club, los encuentros correspondientes a la Fecha 2 se jugarán el domingo, en línea con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Reprogramación y logística de la jornada

La modificación impacta en toda la tira: las categorías mayores de Unión serán locales en el CIFFU, mientras que las menores deberán trasladarse a Rosario para disputar sus compromisos en condición de visitante. La decisión apunta a evitar complicaciones en la superficie de juego y resguardar la integridad de los futbolistas.

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De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado se prevén tormentas con alta humedad, precipitaciones y visibilidad reducida, con temperaturas cercanas a los 23°C y viento del sector sur. Este escenario afecta directamente la práctica futbolística: campos pesados, menor velocidad de circulación y mayor riesgo en las transiciones. En términos tácticos, las lluvias intensas suelen condicionar el desarrollo, favoreciendo un juego más directo, con menos elaboración en corto y mayor protagonismo de las segundas jugadas.

VS (14)

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Decisión preventiva con lógica deportiva

La reprogramación responde a una lógica integral: no solo prioriza la seguridad, sino también la calidad del espectáculo y la competencia formativa. En divisiones inferiores, donde el foco está en la evolución técnica y táctica, disputar partidos en condiciones adversas puede distorsionar los procesos de juego. Así, Unión optó por trasladar la fecha al domingo, buscando un contexto más favorable para sostener intensidad, precisión y desarrollo colectivo, pilares fundamentales en la formación de sus juveniles.

Unión Rosario Central Servicio Meteorológico Nacional Alerta Meteorológico
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