Uno Santa Fe | Santa Fe | Comercio

El oscuro panorama para el comercio santafesino: caen las ventas, suben los costos y crecen los locales vacíos

La Confederación de Comercio y Servicios de la provincia de Santa Fe describió un escenario complejo para el sector

20 de marzo 2026 · 21:35hs
El oscuro panorama para el comercio santafesino: caen las ventas, suben los costos y crecen los locales vacíos

José Busiemi

El presidente de la Confederación de Comercio y Servicios de la provincia de Santa Fe, Leandro Aglieri, describió un escenario complejo para el sector: aumentan los costos, cae el consumo y crece la incertidumbre sobre cómo sostener la actividad sin perder competitividad.

El dirigente explicó que hoy los comerciantes enfrentan una verdadera “ecuación difícil de cerrar”, en la que deben decidir entre trasladar los aumentos a precios —con riesgo de no vender— o absorberlos, resignando rentabilidad. “Muchas veces se prefiere generar recambio de mercadería aunque no haya ganancia”, sostuvo.

Inflación alta y salarios bajos: el principal problema

Aglieri remarcó que, aunque la inflación muestra una desaceleración respecto a años anteriores, sigue siendo elevada en términos reales y afecta directamente al consumo. “Está más cerca del 3% que del 2% proyectado, y en algunos sectores incluso es mayor”, advirtió a los micrófonos de LT10.

En ese contexto, señaló que el problema central es la pérdida del poder adquisitivo, lo que impacta de lleno en las ventas:

  • Menos dinero en la calle
  • Menor consumo
  • Caída en la rotación de productos

“Lo que falta hoy es plata en el bolsillo de la gente. Sin recuperación del salario, no hay consumo”, afirmó.

Locales vacíos y recesión en Santa Fe

Uno de los indicadores más visibles de la crisis es la reaparición de locales comerciales vacíos, incluso en zonas donde históricamente había movimiento. Según Aglieri, este fenómeno ya supera niveles observados en momentos críticos como la pospandemia: “Hoy vemos más locales vacíos que en otras crisis recientes”, aseguró.

El impacto, además, no es uniforme: se manifiesta de distintas maneras según la región de la provincia, pero con un denominador común: la recesión.

El titular de la entidad también hizo foco en el fuerte incremento de la estructura de costos, que incluye:

  • Tarifas de servicios
  • Alquileres comerciales
  • Precios de proveedores

“Mantener un negocio abierto sin vender ya es estar en números rojos”, explicó.

En muchos casos, los comerciantes terminan financiando el déficit con deuda o capital propio, en un escenario donde ya no hay margen para absorber aumentos.

Consultado sobre la competencia con plataformas digitales o productos importados, Aglieri relativizó su impacto actual: “Hoy ni siquiera pasa por ahí. El problema no es dónde compra la gente, sino que no tiene dinero para comprar”, afirmó.

El dirigente también cuestionó la falta de impacto de las mejoras macroeconómicas en la vida cotidiana: “Había una expectativa de que la macro ordenada derrame en la micro, pero eso no está pasando”, señaló.

Y agregó que la falta de recuperación salarial, sumada a políticas de control sobre paritarias, profundiza la caída del consumo.

Dificultad para medir cierres de comercios

Finalmente, Aglieri advirtió que es difícil cuantificar cuántos negocios cierran, debido al peso del sector informal y los monotributistas. “Muchos dejan de pagar el monotributo, pero no formalizan el cierre. Eso demora el impacto en las estadísticas”, explicó.

Sin embargo, aseguró que el contacto territorial con comerciantes confirma la tendencia: cada vez más pequeños negocios abandonan la actividad.

El diagnóstico del sector comercial santafesino es claro: sin una recuperación del poder adquisitivo, será difícil revertir la caída del consumo y frenar el cierre de negocios.

Mientras tanto, los comerciantes siguen ajustando estrategias para sobrevivir en un contexto donde, como definió Aglieri, “vender sin ganar es, muchas veces, la única opción para seguir abiertos”.

• LEER MÁS: Comerciantes de Aristóbulo del Valle advierten caída del consumo y locales vacíos: "Se ven más carteles de alquiler"

Comercio comercios crisis locales
Noticias relacionadas
con el aumento de marzo, llenar el tanque en santa fe supera los $100.000 y suma presion al bolsillo

Con el aumento de marzo, llenar el tanque en Santa Fe supera los $100.000 y suma presión al bolsillo

El colectivo quedó en la banquina luego de cruzar por la mano contraria 

Impactante despiste en Circunvalación Oeste: un colectivo terminó en el terraplén

El derribo de búnkeres, una nueva medida implementada en el cambio de persecución penal del delito.  

Ley antimafia: las principales modificaciones en la forma de perseguir el delito en Santa Fe

Santa Fe aprobó la Ley Antimafia

Santa Fe aprobó la Ley Antimafia: endurecen penas y refuerzan la lucha contra el crimen organizado

Lo último

La lista de convocados en Unión para el choque ante el Halcón de Varela

La lista de convocados en Unión para el choque ante el Halcón de Varela

El oscuro panorama para el comercio santafesino: caen las ventas, suben los costos y crecen los locales vacíos

El oscuro panorama para el comercio santafesino: caen las ventas, suben los costos y crecen los locales vacíos

San Lorenzo suma cinco inhibiciones de FIFA y complica su mercado de pases

San Lorenzo suma cinco inhibiciones de FIFA y complica su mercado de pases

Último Momento
La lista de convocados en Unión para el choque ante el Halcón de Varela

La lista de convocados en Unión para el choque ante el Halcón de Varela

El oscuro panorama para el comercio santafesino: caen las ventas, suben los costos y crecen los locales vacíos

El oscuro panorama para el comercio santafesino: caen las ventas, suben los costos y crecen los locales vacíos

San Lorenzo suma cinco inhibiciones de FIFA y complica su mercado de pases

San Lorenzo suma cinco inhibiciones de FIFA y complica su mercado de pases

AFA negó allanamientos y pidió cautela en la difusión de información

AFA negó allanamientos y pidió cautela en la difusión de información

Tapia agradeció a Riquelme por La Bombonera y dejó un mensaje a River

Tapia agradeció a Riquelme por La Bombonera y dejó un mensaje a River

Ovación
Rosso puso en contexto el atraso salarial en Unión y negó una amenaza del plantel

Rosso puso en contexto el atraso salarial en Unión y negó una amenaza del plantel

AFA negó allanamientos y pidió cautela en la difusión de información

AFA negó allanamientos y pidió cautela en la difusión de información

Tapia agradeció a Riquelme por La Bombonera y dejó un mensaje a River

Tapia agradeció a Riquelme por La Bombonera y dejó un mensaje a River

Escándalo: aparecieron chats que involucrarían al ex mano derecha de Toviggino y a un árbitro en arreglo de partidos

Escándalo: aparecieron chats que involucrarían al ex mano derecha de Toviggino y a un árbitro en arreglo de partidos

Unión reprogramó su jornada de inferiores por alerta meteorológica

Unión reprogramó su jornada de inferiores por alerta meteorológica

Policiales
Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Natalia Perez, presenta Seguir su nuevo trabajo discográfico

Natalia Perez, presenta "Seguir" su nuevo trabajo discográfico

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García