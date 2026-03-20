El oscuro panorama para el comercio santafesino: caen las ventas, suben los costos y crecen los locales vacíos

La Confederación de Comercio y Servicios de la provincia de Santa Fe describió un escenario complejo para el sector

El presidente de la Confederación de Comercio y Servicios de la provincia de Santa Fe, Leandro Aglieri , describió un escenario complejo para el sector: aumentan los costos, cae el consumo y crece la incertidumbre sobre cómo sostener la actividad sin perder competitividad.

El dirigente explicó que hoy los comerciantes enfrentan una verdadera “ecuación difícil de cerrar”, en la que deben decidir entre trasladar los aumentos a precios —con riesgo de no vender— o absorberlos, resignando rentabilidad. “Muchas veces se prefiere generar recambio de mercadería aunque no haya ganancia”, sostuvo.

Inflación alta y salarios bajos: el principal problema

Aglieri remarcó que, aunque la inflación muestra una desaceleración respecto a años anteriores, sigue siendo elevada en términos reales y afecta directamente al consumo. “Está más cerca del 3% que del 2% proyectado, y en algunos sectores incluso es mayor”, advirtió a los micrófonos de LT10.

En ese contexto, señaló que el problema central es la pérdida del poder adquisitivo, lo que impacta de lleno en las ventas:

Menos dinero en la calle

Menor consumo

Caída en la rotación de productos

“Lo que falta hoy es plata en el bolsillo de la gente. Sin recuperación del salario, no hay consumo”, afirmó.

Locales vacíos y recesión en Santa Fe

Uno de los indicadores más visibles de la crisis es la reaparición de locales comerciales vacíos, incluso en zonas donde históricamente había movimiento. Según Aglieri, este fenómeno ya supera niveles observados en momentos críticos como la pospandemia: “Hoy vemos más locales vacíos que en otras crisis recientes”, aseguró.

El impacto, además, no es uniforme: se manifiesta de distintas maneras según la región de la provincia, pero con un denominador común: la recesión.

El titular de la entidad también hizo foco en el fuerte incremento de la estructura de costos, que incluye:

Tarifas de servicios

Alquileres comerciales

Precios de proveedores

“Mantener un negocio abierto sin vender ya es estar en números rojos”, explicó.

En muchos casos, los comerciantes terminan financiando el déficit con deuda o capital propio, en un escenario donde ya no hay margen para absorber aumentos.

Consultado sobre la competencia con plataformas digitales o productos importados, Aglieri relativizó su impacto actual: “Hoy ni siquiera pasa por ahí. El problema no es dónde compra la gente, sino que no tiene dinero para comprar”, afirmó.

El dirigente también cuestionó la falta de impacto de las mejoras macroeconómicas en la vida cotidiana: “Había una expectativa de que la macro ordenada derrame en la micro, pero eso no está pasando”, señaló.

Y agregó que la falta de recuperación salarial, sumada a políticas de control sobre paritarias, profundiza la caída del consumo.

Dificultad para medir cierres de comercios

Finalmente, Aglieri advirtió que es difícil cuantificar cuántos negocios cierran, debido al peso del sector informal y los monotributistas. “Muchos dejan de pagar el monotributo, pero no formalizan el cierre. Eso demora el impacto en las estadísticas”, explicó.

Sin embargo, aseguró que el contacto territorial con comerciantes confirma la tendencia: cada vez más pequeños negocios abandonan la actividad.

El diagnóstico del sector comercial santafesino es claro: sin una recuperación del poder adquisitivo, será difícil revertir la caída del consumo y frenar el cierre de negocios.

Mientras tanto, los comerciantes siguen ajustando estrategias para sobrevivir en un contexto donde, como definió Aglieri, “vender sin ganar es, muchas veces, la única opción para seguir abiertos”.

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