La lista de convocados en Unión para el choque ante el Halcón de Varela

El plantel de Unión se encuentra concentrado en Buenos Aires a la espera del partido con Defensa y Justicia, con una baja de peso como la de Julián Palacios

Los convocados en Unión para visitar a Defensa y Justicia.

Finalmente y como se venía mencionando, Unión tendrá una baja de peso para visitar a Defensa y Justicia. Y es que finalmente, Julián Palacios no se recuperó de la molestia que sufrió en el isquiotibial.

De esta manera, el jugador no viajó con el resto del plantel, que se encuentra alojado en Buenos Aires a la espera del cotejo que este sábado jugará ante el Halcón de Varela.

El reemplazante de Palacios será Augusto Solari, quien le terminó ganando la pulseada a Misael Aguirre. En cuanto a la última lista de convocados, es la misma que para el partido ante Boca, a excepción de Palacios.

Y es que frente al Xeneize, Madelón terminó convocando a 24 futbolistas, dado que no sabía si podía contar con Marcelo Estigarribia y en esta oportunidad, son 23 los futbolistas que viajaron, con la baja de Palacios.