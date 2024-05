Pampas derrotó a Dogos y clasificó a las semifinales

El anfitrión abrió el marcador con un penal de Julián Hernández, rápidamente cancelado por otro de de la Vega Mendía. Tomás Bartolini siguió siendo un tormento para los ingoles, apoyando desde un line de maul el primer try del partido a los 13 minutos. Veinte minutos después llegó el segundo try cordobés a través del centro Agustín de Vértiz. La conversión de Hernández serían los últimos dos puntos de Dogos.

image.png Con esta victoria, la franquicia con base en Buenos Aires, consiguió la clasificación a las semifinales.

El potente centro Justo Piccardo apoyó el primer try de Pampas y el único del primer tiempo. No obstante, los 15 puntos del pie del apertura le dieron el triunfo parcial a Pampas por 20-15.

El complemento tuvo a Pampas dominando el territorio y el juego. Dogos XV no supo aprovechar un scrum dominante y el maul que había sido efectivo sufrió.Así llegaron tres tries, de Juan Pablo Castro, Santiago Pernas y Nicolás Damorín para sentenciar un importante triunfo.

Peñarol derrotó a Selknam

El Súper Rugby Américas se calentó y la lucha por los tres lugares disponibles en semifinales, después de que Pampas sellara la primera de las cuatro plazas en el triunfo ante Dogos XV, será hasta último momento. Así dejó en claro Peñarol Rugby que con autoridad derrotó a Selknam 35-17 en la noche montevideana.Fue contundente además porque sumó punto bonus ofensivo y frenó varias oportunidades de try de la visita que se fue con las manos vacías; además, le dejó el cuarto lugar al ganador.

Con esta victoria Pampas se aseguró el pase a semifinales del Súper Rugby Américas. La fecha 11 se completa con los partidos entre Cobras de Brasil con Yacaré de Paraguay que cuenta como medio scrum al santafesino Juan Cruz Strada La próxima semana Dogos XV tiene fecha libre y volverá al ruedo ante Selknam, en Chile. Por su parte, Pampas recibirá el sábado 10 de mayo, a las 20, a Selknam de Chile en el CASI.

Síntesis:

Dogos XV 15- Pampas 37

Dogos XV: Boris Wegner, Tomás Bartolini y Octavio Filippa; Lautaro Simes y Franco Molina (capitán); Aitor Bildosola, Lorenzo Colidio y Valentín Cabral; Agustín Moyano y Julián Hernández; Mateo Soler, Leonardo Gea Salím, Agustín Segura, Nicolás Olguín y Agustín De Vertíz. Luego ingresaron: Francisco Aguirre Gallardo, Octavio Barbati, Pedro Delgado Ibañez, Federico Rolotti, Facundo Cardozo, Nicolás Viola, Valentino Dicapua, Felipe Mallía. Entrenador: Nicolás Galatro.

Pampas XV: Javier Corvalán, Ramiro Gurovich y Javier Coronel; Rodrigo Fernández Criado y Eliseo Fourcade; Manuel Bernstein (capitán, CRAI), Nicolás D´Amorín y Joaquín Moro; Ignacio Inchauspe y Joaquín De la Vega; Jerónimo Ulloa, Justo Piccardo, Juan Pablo Castro, Santiago Pernas y Marcos Elicagaray. Luego ingresaron: Ignacio Bottazzini, Renzo Zanella, Estanislao Carullo, Mateo Lorenzo, Santiago Montagner, Simón Cruz Benítez, Manuel Nogués y Bruno Heit. Entrenador: Juan Manuel Leguizamón.

Primer tiempo: 4’, Penal de Hernández (D); 10, 16, 27, 30 y 37’, Penales de De la Vega (P); 13’, Try de Bartolini (D); 18’, Try de Piccardo (P), y 33’, Gol de Hernández por Try de De Vertiz (D).

Parcial: Dogos XV 15 – Pampas 20.

Segundo tiempo: 24’, Gol de De la Vega Mendía por Try de Castro (P); 28 y 34’, Tries de Pernas y D’Amorim (P).

Amonestados: 27’, Simes (D); 33’, Castro (P), y 38’, Zanella (P).

Cancha: Tala RC.

Referee: Damián Schneider (Rosario).