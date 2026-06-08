Incendio en SanCor de Sunchales: el fuego afectó áreas clave de la planta y hubo riesgo de propagación

Las llamas afectaron talleres, laboratorio y oficinas técnicas. No hubo heridos. Las causas del siniestro aún son materia de investigación

Un importante incendio en la planta de SanCor de Sunchales se desató durante la noche de este domingo y provocó un amplio operativo de emergencia que incluyó la participación de Bomberos Voluntarios , Bomberos Zapadores y personal especializado de distintas localidades de la región.

Según las primeras informaciones, el foco ígneo se habría originado en el sector de calderas de la empresa láctea , aunque las causas del siniestro aún son materia de investigación. Las llamas generaron una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad y obligaron a activar los protocolos internos de emergencia.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas como consecuencia del incendio.

El fuego afectó un galpón con áreas estratégicas de la planta

De acuerdo con información oficial brindada por Bomberos Zapadores de Rafaela, al llegar al lugar constataron un proceso de combustión activo dentro de las instalaciones de SanCor, afectando principalmente un galpón donde funcionan el taller de mantenimiento, el laboratorio y las oficinas técnicas de la firma.

Ante la magnitud del episodio, se desplegó un importante operativo conjunto del que participaron Bomberos Voluntarios de Sunchales, una dotación de Bomberos Voluntarios de Humberto Primo y efectivos de Bomberos Zapadores de Rafaela.

Riesgo de propagación y rápido control de las llamas

Cuando arribaron los equipos rafaelinos, los bomberos que trabajaban en el lugar realizaban tareas de enfriamiento y ventilación, debido a que una gran cantidad de humo se había expandido hacia otros galpones cercanos.

Las fuentes oficiales señalaron que existió un importante riesgo de propagación del incendio hacia sectores linderos de la planta industrial. Sin embargo, el rápido accionar de los equipos de emergencia permitió controlar la situación y evitar daños de mayor magnitud.

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