Pampas finalizó en lo más alto de la fase regular y está en semifinales

Pampas terminó primero y celebró en Montevideo

El próximo viernes Pampas enfrentará a Dogos XV en Buenos Aires y Peñarol Rugby recibirá en Montevideo a Selknam en las semifinales de un Súper Rugby Américas PAX que terminó su fase regular con emociones múltiples y la necesidad de estar muy atentos al cierre del segundo partido de la última fecha para definir posiciones.

Más temprano en la tarde, el agónico triunfo de Selknam frente a Dogos XV en Córdoba por 33 a 31 le dio a la franquicia chilena el pasaje a semifinal. Fue finalmente Pampas quien se quedó con el primer puesto gracias al resultado de este encuentro. Ignacio Inchauspe, como apertura, se encargó de abrir el marcador en el segundo minuto con el primero de dos penales en el primer tiempo.

Los primeros cuarenta minutos tuvieron el control del partido dividido en partes iguales, al punto que finalizó empatado en 20 puntos. El primer tiempo fue intenso, con dos equipos buscando la meta de asegurar su plaza de local para las semifinales. El primer try fue penal para Pampas que además se benefició con una tarjeta amarilla para Mateo Sanguinetti, el pilar de Peñarol.

Pampas 2.jpg El santafesino Manuel Bernstein, ganando la pelota con claridad en este line out en la noche de Montevideo.

No le sacaron ventaja ya que en los siguientes diez minutos, Tite Etcheverry acercó con dos penales. Ya con todos los jugadores en el campo de juego, el octavo Manuel Diana apoyó el primer try local, convertido por Etcheverry. Inchauspe aportó un penal, pero un try del hooker Joaquín Myzska, convertido por Etcheverry, puso el empate parcial.

El segundo tiempo fue muy disputado y en el minuto 54 Lucas Bianchi marcó un gran try para Peñarol Rugby en el que la pelota se movió entre forwards y backs y terminó con el ala quitándose de encima la defensa de Joaquín Moro. A ocho del final, el fortísimo Justo Picardo rompió a pura potencia la defensa de Peñarol sobre la banda izquierda, dificultando el kick de Inchauspe que no aportó la conversión, quedando dos puntos detrás con seis minutos por jugar.

La revancha llegó rápido ya que Inchauspe apoyó el try que aseguró el triunfo después del buen manejo de los backs y aprovechando que Peñarol estaba con un jugador menos. Inchauspe, esta vez, aportó la conversión para el try que además sumó el punto bonus ofensivo. Defendiendo el ataque de Peñarol Rugby en los minutos finales tuvo a unos Pampas muy concentrados, recuperando el balón en la última jugada para celebrar.

- Súper Rugby Américas

- Resultados fecha 14:

Dogos XV 31- Selknam de Chile 33

Peñarol 27- Pampas XV 32

Sábado 31/5 - 20 hs.

Tarucas vs. Yacaré XV

- Posiciones: Pampas 41, Peñarol 39, Selknam y Dogos 37, Yacaré XV 31, Tarucas 29, Cobras 5.