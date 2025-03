Pampas se hizo fuerte bajo la lluvia y ganó en el CASI

Dogos XV y Pampas XV no se sacaron diferencias en Córdoba

Importante triunfo de Pampas bajo la lluvia

Pampas se quedó con una importante victoria en una noche en la que, de a ratos, cayó una fuerte lluvia que complicó un juego que, no obstante, mostró buenas intenciones de ambos equipos.Dos tries en cinco minutos mientras tenían un jugador más, le permitieron a Pampas sumar puntos que, a la postre, fueron fundamentales, no solo por estirar el marcador pero con esto darle la tranquilidad de manejar los tiempos en un partido disputado. Las dos amarillas terminaron costando 17 de los 24 puntos del ganador.

Cuando el primer tiempo parecía encaminado a terminar con una leve ventaja del anfitrión, el segundo de tres tries de Pampas estiró el marcador. Pampas había apoyado el primer try con un maul originado en un penal y line; el hooker Ramiro Gurovich fue quien finalmente sumó de a cinco al séptimo minuto.

Peñarol hizo el mejor try del encuentro cuando el wing Ignacio Facciolo rompió la defensa después de una serie de ataques tanto con los forwards como los backs. El try fue en la bandera izquierda. El fullback Manuel Cardoso Pinto sufrió una lesión que hizo que tenga que dejar el campo de juego, con lo que Peñarol Rugby perdió una importante arma de ataque.

Pampas2.jpg La franquicia argentina se impuso a la que tiene base en Montevideo por 24 a 10.

Ambos equipos quedaron muy cerca del try pero no fue hasta los 40 minutos que Pampas logró volver a sumar con un try. Carlos Deus recibió una tarjeta amarilla por un tackle ilegal y con un scrum de siete jugadores, Pampas lanzó dos olas de ataque hasta que el octavo Joaquín Moro entró en ángulo imposible de frenar para apoyar cerca de los postes. Estanislao Renthel, que había malogrado un penal, aportó su segunda conversión para irse al descanso liderando 14-5.Seis minutos después de volver del vestuario, Pampas volvió a aprovechar el hombre de más y desde tres metros, el centro Justo Piccardo fue imparable. Renthel aportó la conversión.

A la hora de juego, Lucas Bianchi recibió la segunda tarjeta amarilla de su equipo, por la misma situación que la primera, dejando a su equipo con un jugador menos. Jugando bajó lluvia constante, Renthel sumó de a tres aunque a diferencia de la primera tarjeta a Peñarol, esos fueron los únicos puntos.

Peñarol puso en aprietos a la defensa de Pampas aunque sin poder quebrarla. En una de sus habituales actuaciones de primer nivel, a tres minutos del final, Manuel Diana apoyó el segundo try del equipo de Montevideo que redujo un resultado que, por falta de tiempo, no pudo revertir.

Los tres minutos finales se convierten ocho. Ambos equipos salieron a buscar el punto bonus – Pampas el ofensivo, Peñarol Rugby el defensivo. Una serie de penales estiró el partido más allá de los ochenta minutos en la que la entrega de ambos quinces fue total. No alcanzó para que ninguno sumara un try. Pampas viajará a Tucumán para enfrentar a Tarucas por primera vez, en un partido que remonta a viejos encuentros en el rugby argentino, mientras que Peñarol recibirá en un clásico del rugby profesional sudamericano a Selknam.

Pampas3.jpg El cruce entre argentinos y uruguayos se produjo bajo una intensa lluvia.

Síntesis:

Pampas 24- Peñarol de Uruguay 10

Pampas: Matías Medrano, Ramiro Gurovich, Tomás Rapetti; Franco Carrera y Federico Lavanini; Manuel Bernstein (capitán, CRAI), Nicolás D´Amorin y Joaquín Moro; Ignacio Inchauspe y Estanislao Renthel; Alfonso Latorre, Justo Piccardo, Bruno Heit, Santiago Pernas y Francisco Quinn. Entrenador: Juan Manuel Leguizamón. Luego ingresaron: Javier Corvalán, Ignacio Bottazzini, Gael Galván, Leo Mazzini, Juan Cruz Pérez Rachel, Mateo Albanese, Jerónimo Solveyra, y Francisco González Capdevila.

Peñarol: Mateo Perillo, Joaquin Myszka y Bautista Vidal; Carlos Deus y Felipe Aliaga; Santiago Civetta, Lucas Bianchi, y Manuel Diana; Santiago Álvarez y Felipe Etcheverry; Ignacio Facciolo, Bautista Farisé, Felipe Arcos Pérez, Bautista Basso y Manuel Cardoso Pinto. Entrenador:Ivo Dugonjic. Luego ingresaron: Guillermo Pujadas, Francisco Suárez, Bautista Bottino, Manuel Rosmarino, Federico De Los Santos, Tomás Di Biase, Alfonso Perillo, Juan Manuel Alonso.

Primer tiempo: 7m, Try de Ramiro Gurovich convertido por Estanislao Renthel (PS); 11m, Try de Ignacio Facciolo (PL); 40m, Try de Joaquín Moro convertido por Estanislao Renthel (PS).

Incidencias: 39m, Amonestado Felipe Aliaga (PL).

Parcial: Pampas 14 vs. Peñarol 5

Segundo tiempo: 46m, Try de Justo Piccardo convertido por Estanislao Renthel (PS); 60m, Penal de Estanislao Renthel (PS); 77m, Try de Manuel Diana (PL).

Incidencias: 59m, Amonestado Lucas Bianchi (PL).

Referee: Caua Ricardo (Brasil)

Cancha: Club Atlético de San Isidro