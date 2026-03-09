Uno Santa Fe | Ovación | Sebastián Báez

Sebastián Báez sumó un gran triunfo y está en tercera ronda de Indian Wells

Sebastián Báez le ganó al checo Jiri Lehecka por 6-4 y 6-1 y avanzó a tercera ronda de Indian Wells, donde chocará ante el ruso Daniil Medvedev.

Ovación

Por Ovación

9 de marzo 2026 · 07:32hs
Sebastián Báez sumó un gran triunfo y está en tercera ronda de Indian Wells

El tenista argentino Sebastián Báez dio una de las sorpresas de la jornada al eliminar en sets corridos al checo Jiri Lehecka (22).

El 53° del ranking mundial ganó por 6-4 y 6-1 ante el vigesimotercer mejor jugador del mundo tras apenas 1:11 horas de juego.

Con el triunfo, uno muy importante para mantener el gran nivel que desbloqueó en canchas de cemento durante la actual temporada, Báez se metió en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells, el primero de la temporada, y se medirá en la próxima instancia con el ruso Daniil Medvedev (11).

Además, el segundo mejor jugador de mundo, el italiano Jannik Sinner, necesitó de 1:13 horas para imponerse al canadiense Dennis Shapovalov (39°) por 6-3 y 6-2, mientras que el alemán Alexander Zverev (4°) dejó en el camino al estadounidense Brandon Nakashima (30° y 28° preclasificado), luego de tres sets, con un resultado final de 7-6 (2), 5-7 y 6-4.

Sebastián Báez continúa demostrando que lo conseguido en las primeras semanas del año, con tres triunfos en la United Cup y una final en el ATP 250 de Auckland, no fue fruto de la casualidad, afirmándose como un jugador sólido sobre cemento.

Siendo una superficie que anteriormente le resultaba esquiva, en 2025 solo pudo encadenar resultados positivos sobre el polvo de ladrillo sudamericano, el nacido en San Martín acumula una racha de 10-2 sobre pistas duras, siendo todos partidos a nivel ATP, dejando una gran imagen para comenzar un 2026 que promete buenas sensaciones.

La faena de Sebastián Báez en Indian Wells

Enfrentando a un preclasificado por la segunda ronda del primer Masters estadounidense de la temporada, Báez comenzó el partido con un quiebre y, aunque perdió su servicio tres juegos después, el jugador de 25 años volvió a quebrar en el noveno game y dio un golpe en la mesa, al cerrar el set al juego siguiente, con su servicio y sin recibir puntos.

Pleno de confianza, el argentino solo perdió un game en el set siguiente, que apenas duró media hora, y consiguió tres quiebres consecutivos, sentenciando el triunfo con el juego de su rival y ya pensando en Medvedev, un rival con montones de armas para lastimar, ex 1 del Mundo y campeón de dos torneos en lo que va del año, el 250 de Brisbane y el 500 de Dubái, aunque con cierta inestabilidad mental que un Báez tan firme como lo está actualmente podría aprovechar.

Sebastián Báez Indian Wells Medvedev
Noticias relacionadas
el archivo que expone a claudio tapia: si hilamos sino deberiamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

san pablo despidio sorpresivamente a hernan crespo

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

arranca la accion en el torneo apertura de la asb

Arranca la acción en el torneo Apertura de la ASB

boca proyecta un estadio con una cuarta bandeja para 10.000 hinchas mas

Boca proyecta un estadio con una cuarta bandeja para 10.000 hinchas más

Lo último

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio investigado por grooming

Último Momento
El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio investigado por grooming

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

Ovación
Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

El desafío de Medrán: El sueño es llevar a Colón a Primera

El desafío de Medrán: "El sueño es llevar a Colón a Primera"

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe