El clima en Santa Fe: lunes templado y una semana con temperaturas en ascenso El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días 9 de marzo 2026 · 07:51hs

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada húmeda, con sol y algunas nubes y una temperatura a las 7.30 de la mañana de 19.3° y se espera que la máxima alcance los 25°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa en la región que las condiciones se mantienen entre estables y relativamente estables, debido a la configuración que las masas de aire adoptan en la misma. Esta situación permite que si bien la jornada comienza con nubosidad variable, la tendencia es que para el resto de la semana tienda a despejarse, no obstante ello, podrían esperarse algunos chaparrones de lluvias débiles o lloviznas durante las primeras horas de la mañana de hoy. Respecto de las temperaturas, si bien las mínimas tienden a mantenerse dentro del rango observado durante los últimos días, las máximas deberían tender al gradual ascenso durante los próximos día pero sin llegar a valores excesivamente altos para la época del año que transitamos.

Martes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones estables. Temperaturas con suave descenso de las mínimas, 18º y ascenso de las máximas, 30º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste.

En tanto el miércoles se espera una jornada con cielo despejado, o con leve nubosidad. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 19º y máxima 31º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al sureste, hacia últimas horas del día. Por último se espera un jueves con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones relativamente estables y temperaturas con suave descenso de las mínimas, 18º y suave ascenso de las máximas, 32º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste. • LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe