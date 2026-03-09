Ezequiel Medrán analiza meter mano más de la cuenta en Colón

Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón retomó los entrenamientos de cara al duelo ante el líder Acassuso. El DT Ezequiel Medrán analiza meter un cambio obligado y otro táctico.

9 de marzo 2026 · 07:51hs
Colón comenzó una semana de definiciones pensando en el compromiso frente a Acassuso, líder de la Zona A de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Ezequiel Medrán retomó este lunes los entrenamientos y el DT podría meter más de una modificación en el once titular.

El partido se disputará el sábado 14 de marzo desde las 20 en el estadio Estadio Brigadier General Estanislao López, donde el Sabalero buscará volver al triunfo luego del empate 1-1 ante Ferro Carril Oeste.

Un cambio obligado en el mediocampo de Colón

La principal preocupación del cuerpo técnico pasa por la ausencia de Julián Marcioni, quien sufrió un desgarro y quedó descartado para el encuentro. A esa baja se suma la de Matías Godoy, también con una lesión muscular similar, lo que reduce las alternativas en el sector ofensivo del mediocampo.

Leandro Allende
Leandro Allende ser&iacute;a la sorpresa de Ezequiel Medr&aacute;n en Col&oacute;n para recibir a Acassuso.

Leandro Allende sería la sorpresa de Ezequiel Medrán en Colón para recibir a Acassuso.

En ese contexto, el nombre que aparece primero en la consideración del entrenador es el de Conrado Ibarra. El volante viene de convertir el gol del empate frente a Ferro y podría ocupar el sector izquierdo del mediocampo, su posición natural.

Si Medrán se inclina por esa variante, Ignacio Lago se movería hacia la banda derecha para completar el esquema.

Beltrán y Sarmiento, otras alternativas

Detrás de Ibarra aparecen otras dos opciones que analiza el entrenador. Una es la inclusión del uruguayo Emanuel Beltrán, quien justamente ingresó en lugar de Marcioni cuando el mediocampista se lesionó durante el partido ante Ferro.

La tercera posibilidad es la de Darío Sarmiento, ausente en la última fecha por una situación familiar. En caso de que Medrán opte por alguna de estas dos alternativas, Lago podría mantenerse sobre el sector izquierdo del mediocampo.

¿Se viene otro retoque en defensa?

Más allá de la modificación obligada en la mitad de la cancha, el DT también evalúa realizar otro ajuste en la defensa. La variante en estudio sería el ingreso de Leandro Allende en el lateral izquierdo en lugar de Facundo Castet.

De concretarse ese movimiento, sería un cambio táctico que modificaría el funcionamiento del fondo sabalero para el choque ante el puntero del grupo.

Con este panorama, el equipo que comienza a perfilarse para recibir a Acassuso tendría a Gabriel Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Allende o Castet; Ibarra, Beltrán o Sarmiento, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea.

La semana recién comienza y todavía quedan entrenamientos por delante, pero en Colón el entrenador ya analiza mover piezas para intentar recuperar terreno en la tabla y, al mismo tiempo, bajar al líder de la zona.

