Uno Santa Fe | Información General | Gobierno

El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil

Mediante el Decreto 138/2026, el Poder Ejecutivo oficializó la Ley 27.801

9 de marzo 2026 · 07:45hs
El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil

gentileza

El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil

El Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, mediante Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial esta madrugada

Entre las modificaciones principales se destaca la baja en la edad de imputabilidad, acompañada por la creación de un nuevo régimen de penas graduadas. Este esquema contempla tanto la edad del menor como las particularidades del contexto en el que se cometió el delito.

ley penal juvenil
El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil

El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil

Durante el periodo de sesiones extraordinarias del 27 de febrero, el Senado aprobó la iniciativa con una votación con 44 votos positivos y 27 negativos. Así, La Libertad Avanza (LLA) logró un nuevo triunfo legislativo.

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.

Originalmente, el oficialismo había impulsado el proyecto que fijaba la edad de imputabilidad en los 13 años. Sin embargo, en el marco de una compleja "negociación parlamentaria" con los bloques dialoguistas, el Ejecutivo aceptó elevar el piso a los 14 años con el objetivo de destrabar el consenso político y garantizar los votos necesarios para la media sanción en la Cámara de Diputados.

Con esta modificación, el Gobierno se aseguró el respaldo de aliados estratégicos como el PRO y la UCR. Desde estos espacios señalaban que el límite de los 14 años representaba un punto de equilibrio más sólido, alineando la legislación local con los estándares de la mayoría de los países de la región.

• LEER MÁS: Punto por punto: las claves del Régimen Penal Juvenil que ya es ley en Argentina

Gobierno Régimen Penal Juvenil
Noticias relacionadas
Horóscopo Piscis

Horóscopo: predicciones signo por signo

dia internacional de la mujer: por que se conmemora el 8 de marzo y cual es el origen de la fecha

Día Internacional de la Mujer: por qué se conmemora el 8 de marzo y cuál es el origen de la fecha

advierten que en argentina cada generacion joven muestra mayor deterioro mental que la anterior: los factores claves

Advierten que en Argentina cada generación joven muestra mayor deterioro mental que la anterior: los factores claves

Los familiares del preso asesinado prendieron cubiertas frente a la Unidad Penal de Paraná.

Paraná: familiares de un interno asesinado realizaron una protesta y uno de ellos se prendió fuego

Lo último

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Último Momento
El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

Ovación
Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

El desafío de Medrán: El sueño es llevar a Colón a Primera

El desafío de Medrán: "El sueño es llevar a Colón a Primera"

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe