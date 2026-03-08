Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: "Vamos a mejorar en China"

El argentino Franco Colapinto marcó el difícil inicio tras debutar en Australia con Alpine: “Fue un finde largo y duro, pero seguimos”.

8 de marzo 2026 · 11:03hs
El piloto argentino Franco Colapinto se mostró optimista tras su decimocuarto puesto con Alpine en el Gran Premio de Australia y aseguró que van a mejorar para la próxima fecha en China.

"BUENOOO de reflejos andamos bien!!!!! gracias a todos por el apoyo. Fue un finde largo y mucho más duro de lo que pensábamos.. vamos a intentar dar un pasito lo más rápido que podamos.. VAMOS Q RECIÉN EMPIEZA! nos vemos la semana q viene en China", expresó el pilarense en su cuenta de Instagram.

La publicación de Franco Colapinto tras su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1 en Australia.

La publicación de Franco Colapinto tras su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1 en Australia.

Cómo le fue a Colapinto en Australia

Colapinto finalizó su primera cita de la temporada en el Gran Premio de Australia, en el que una sanción de stop-and-go lo obligó a largar desde el fondo de la parrilla y condicionó su estrategia durante gran parte de la carrera.

A pesar de ese contratiempo, el pilarense logró finalizar en el puesto 14 y valoró el resultado tras una competencia que definió como “larga y difícil”.

Sobre la penalización que marcó su carrera, Colapinto expresó su sorpresa y consideró excesiva la decisión de los comisarios: “Un stop and go es una locura. Creo que el equipo tocó el auto cuando faltaban 15 segundos para largar, pero todavía no hablé bien con ellos ni entendí del todo lo que pasó. Son cosas para trabajar y mejorar”, señaló.

Colapinto analizó su carrera en Australia: "Un stop and go es una locura"

No pega una: mala fortuna y maniobra milagrosa de Colapinto en el GP de Australia

Colapinto terminó 14° en el GP de Australia y Russell se quedó con el triunfo

Colapinto, preocupado por la clasificación en Australia: "Es muy difícil solucionarlo tan rápido"

