Panichelli sueña con la Selección: "Es lo máximo que te puede pasar"

El delantero Joaquín Panichelli reveló su ilusión de integrar el plantel de la Selección Argentina en el próximo Mundial

29 de octubre 2025 · 18:11hs
Panichelli sueña con la Selección: Es lo máximo que te puede pasar

El delantero Joaquín Panichelli oficializó su disposición para integrar el plantel de la Selección Argentina en el próximo Mundial. “Estoy teniendo un buen presente. La Selección siempre es un sueño para cualquier jugador de fútbol, más aún para un argentino. Es lo máximo que te puede pasar”, manifestó el cordobés.

Sin embargo, la figura del Racing de Estrasburgo aclaró que, hasta el momento, ningún integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni se comunicó con él ni con su entorno. “Uno siempre espera que lo observen; intento no pensar demasiado y trabajar en el día a día”, cerró Panichelli al referirse a su sueño de vestir la camiseta albiceleste.

Aunque su nombre todavía no aparece en el radar de Scaloni, el exjugador de las divisiones inferiores de River respalda su ilusión con números destacados. En su breve paso por la Ligue 1 de Francia, el cordobés disputó apenas 12 partidos y convirtió 9 goles, una cifra que lo ubica como máximo artillero del campeonato, con el ex Manchester United Mason Greenwood intentando alcanzarlo.

Con apenas 23 años, Joaquín Panichelli representa una de las jóvenes promesas argentinas con mayor proyección en el fútbol europeo. Su madurez dentro del campo, combinada con una notable eficacia goleadora, lo convierten en un delantero a seguir de cerca de cara al proceso rumbo al Mundial 2026.

Si mantiene su nivel en Francia, el cordobés podría transformar su sueño en una real posibilidad de vestir la camiseta albiceleste.

Selección Joaquín Panichelli Mundial
