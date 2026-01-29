Uno Santa Fe | Ovación | Paquetá

Paquetá llegó a Río y revolucionó a Flamengo tras el fichaje récord de 50 millones

El mediocampista de 28 años, Lucas Paquetá fue recibido por una multitud en Brasil luego de concretarse la transferencia más cara en la historia de Brasil.

29 de enero 2026 · 18:17hs
Lucas Paquetá ya está en casa y Flamengo lo vive como un verdadero título. El mediocampista aterrizó en Río de Janeiro tras ser comprado al West Ham por 50,2 millones de dólares, una cifra histórica que lo convirtió en la transferencia más cara del fútbol de Brasil y desató una auténtica revolución entre los hinchas del Rubro Negro.

Una bienvenida multitudinaria para Paquetá

Apenas un día después de cerrarse la operación, Paquetá arribó a la capital carioca junto a su familia y fue recibido por cerca de 200 fanáticos en el aeropuerto. Vestido con una camiseta de una peña de Flamengo, el volante se tomó tiempo para saludar, sacarse fotos y hasta cantar junto a los hinchas, en una escena que reflejó la magnitud del regreso.

El club no tardó en hacerlo oficial y presentó al futbolista como el refuerzo estrella del mercado, una apuesta fuerte para volver a dominar el plano local y continental.

El regreso del hijo pródigo al Mengão

Formado en las divisiones inferiores de Flamengo, Paquetá debutó profesionalmente en 2019 antes de iniciar su carrera europea en Milán, Olympique de Lyon y West Ham. Ahora, con 28 años y experiencia en la selección brasileña, vuelve al club que lo vio nacer futbolísticamente.

Yo necesitaba esto. Siempre fui muy Flamengo. Nada me sacaba de la cabeza que un día iba a regresar”, confesó el mediocampista, visiblemente emocionado tras pisar nuevamente suelo brasileño.

El apoyo de los hinchas y un debut que ilusiona

Paquetá también destacó el respaldo recibido durante los momentos difíciles que atravesó en Inglaterra: “Los hinchas siempre demostraron mucho cariño. Ese apoyo fue clave para tomar la decisión de volver”, aseguró.

En lo futbolístico, el zurdo afirmó estar en óptimas condiciones físicas y dejó abierta la posibilidad de debutar este mismo domingo frente a Corinthians, en la final de la Supercopa do Brasil, siempre y cuando Flamengo logre completar a tiempo su inscripción.

Paquetá Flamengo Brasil West Ham
