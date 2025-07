"Para el Pulga es más fácil jugar en Primera División que en la Primera Nacional"

Módolo se refirió al Pulga Rodríguez

"Tuve una gran relación con el Pulga, es uno de los futbolistas más inteligentes y de mayor calidad que me tocó dirigir. Un jugador muy entrenable, muy predispuesto en todo momento. La verdad que hemos hecho una gran relación", aseguró.

Para luego agregar "Siempre le dije que a él le facilita mucho más el fútbol de Primera División que el de la Primera Nacional por las resoluciones que tiene él. Está dos jugadas adelantadas, a veces mismos los compañeros no lo entienden, de lo rápido que resuelve".

"Después lo que sí considero con ese tipo de jugadores y que es fundamental, que primero ellos entiendan y sepan que no están para jugar a la intensidad o a la cantidad de tiempo, que cuando tenían 20, 25 años. Y lo otro es que muchas veces cuando están en cancha, uno tiene que crear el contexto que les sea favorable", argumentó Módolo.

En otro tramo de la charla, el DT aseguró: "Yo cuando llegué a Jujuy me encontré con que el equipo estaba armado para jugar de una forma y de última llega el Pulga para jugar en un equipo que estaba armado para jugar sin él. Entonces quizá no me fue sencillo poder rodearlo para que él pueda dar su mejor versión en ataque".

"Pero luego formamos una estructura para cuando el equipo perdía la pelota. Ese fue un desafío para mí, lo fuimos logrando, pero bueno, después él en junio decide irse a Atlético Tucumán. Pero a ese tipo de jugadores tenés que darle un buen contexto para que te den lo que ellos solamente te pueden dar", reveló.

Y finalizó "Y eso implica abrirte un partido, hacer una genialidad, resolver antes. Eso es un poco el gran aprendizaje que me dejó trabajar con el Pulga y bueno, ojalá que este fin de semana esté resfriado (risas)".