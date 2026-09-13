Pasó la octava fecha del picante Torneo Oficial de damas

CRAI se quedó con el clásico de la fecha 8 del certamen local a Santa Fe Rugby y es el único líder del certamen. Además, Banco goleó a Colón (SJ) y La Salle festejó ante las Cuervas.

La acción no se detiene en el Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. CRAI ratificó el muy buen presente, ya que se quedó con el clásico ante Santa Fe Rugby y se mantiene al frente de la tabla de posiciones.

En barrio Las Delicias, La Salle Jobson prevaleció ante Universitario, y en Altos del Valle, Banco Provincial goleó al representativo de San Justo. El cruce entre las dos líneas de Náutico El Quillá finalizó en empate. En el ascenso, Alma Juniors está imparable, goleó a Atlético Franck y conserva el liderazgo de la tabla de colocaciones.

Lo que dejó una nueva fecha del Oficial de damas

A la vera de la autopista, el partido sobresaliente de la octava fecha del Torneo Oficial fue el clásico, en el que el CRAI consiguió refrendar el buen presente por el que pasa, merced a contundencia, y muy buenos rendimientos colectivos, como también varias individualidades. Fue por 3 a 1 ante Santa Fe Rugby bajo el arbitraje de Santiago Toretta y Nicolás Kakazú. Los goles para las Gitanas llegaron por intermedio de Aldana Sosa, Victoria Bertone y Juana Soto Payva, mientras que el descuento de las de Sauce Viejo lo consiguió Pilar Benavides desde el fijo en el epílogo del pleito.

En Altos del Valle, Banco Provincial derrotó con claridad a Colón de San Justo por 5 a 0. Los goles para las chicas entrenadas por Daniel De Petre fueron conseguidos por Ruth Fuchs, Valentina Ceconi, Valentina Suravsky, Morena García Rossi, Rocío Caldiz. En el estadio Sergio Antoniazzi, El Quillá Amarillo y El Quillá Azul igualaron 1 a 1. Para la línea amarilla el gol lo hizo Delfina Peliquero, mientras que para la Azul, Martina Borgo.

En otro de los cruces que centraba el foco se disputó en barrio Las Delicias, allí en un partido parejo, de ida y vuelta, fue La Salle Jobson que se impuso por 4 a 3. Los goles para la escuadra Colegial fueron conseguidos por la capitana Rocío Carlen en dos oportunidades, Juliana Bavo y Josefina Salamano, mientras que para las anfitrionas anotaron Florencia Tolosa, Camila Alonso y Rocío Tolosa.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAI 20, Banco Provincial 18, El Quillá 17, Santa Fe Rugby 9; La Salle Jobson y El Quillá Amarillo 7; Universitario 6, Colón de San Justo 0.

En la próxima fecha será la novena y se medirán CRAI con Colón de San Justo, Santa Fe Rugby con Universitario, La Salle Jobson con El Quillá Amarillo y El Quillá con Banco Provincial.

Alma Juniors goleó a Atlético Franck y es el líder absoluto del certamen de ascenso. ASH

En relación a la Zona Ascenso, Alma Juniors de Esperanza no detiene su marcha, y en el polideportivo de la ruta provincial 70, en el departamento Las Colonias, venció a Atlético Franck por 4 a 0 con goles de Agustina Visintini, Paulina Olsen y Josefina Milano en dos ocasiones. El escolta Argentino de San Carlos goleó a Unión por 8 a 0, y CRAR de Rafaela venció a CRAI Blanco por 3 a 0. En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby B igualó 3 a 3 con Colón de Santa Fe.

La tabla de posiciones quedó del siguiente modo: Alma Juniors de Esperanza 24, Argentino de San Carlos 18, CRAR de Rafaela 15, Santa Fe Rugby B 13, CRAI Blanco 12, Atlético Franck 10, Colón de Santa Fe 9, Unión 7, Santa Fe Rugby C y El Quillá Blanco 0.

En la próxima fecha se cruzarán Colón con El Quillá Blanco, CRAI Blanco con Santa Fe Rugby B, Unión con CRAR, Atlético Franck con Argentino de San Carlos, Santa Fe Rugby C con Alma Juniors de Esperanza.

Síntesis: CRAI 3- Santa Fe Rugby 1

CRAI: Magdalena Chemes; Victoria Bertone (c), Milagros Escudero, Rosario Gómez Iriondo, Trinidad Juez, Ernestina Palmier, Milagros Paniccia, Aldana Sosa, Juana Soto Payva y Clara Dodorico. DT: Iván Díaz. Luego ingresaron: Rafaela Zanetta, Joaquina Salva, Victoria Molinas, Juana Bearzot, Florencia Villar e Ignacia Pelletán.

Santa Fe Rugby: Lola Giaque, Pilar Benavides, Emilia Depetris, Sofía Garófalo, Lola Iturraspe, Florencia Gorla, Delfina López, Amparo Mayoraz, Lucila Patrizi, Paz Meinardy y Emilia Vidoz. DT: Nicolás Sequeira. Luego ingresaron: Justina Prazenicka, Emma Fiorio, Martina Spuler, Simona Mochiutti y Delfina Colli.

Goles: Aldana Sosa (C), Victoria Bertone (C), Juana Soto Payva (C), Pilar Benavides (S)

Tarjeta verde: Florencia Villar (CRAI); Pilar Benavides (SFRC).

Tarjeta amarilla: Trinidad Juez (CRAI), Delfina Colli (SFRC)

Árbitros: Nicolás Kakazú y Santiago Toretta.