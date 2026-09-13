En VIVO: así se desarrollan ya los XIII Juegos Suramericanos en Santa Fe, Rosario y Rafaela

Los XIII Juegos Suramericanos tendrán este domingo una nueva jornada de competencia con actividad en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Los atletas argentinos participarán en distintas disciplinas, con finales y definiciones que podrán seguirse en vivo.

La actividad de los Juegos Suramericanos comenzó temprano en Santa Fe, con las finales de aguas abiertas en el Lago del Parque del Sur. Desde las 9, Ivo Cassini y Joaquín Moreno Muñoz ya compitieron en los 10 kilómetros masculinos, mientras que Romina Imwinkelried y Candela Giordanino lo hicieron en la rama femenina. La jornada tendrá además su correspondiente ceremonia de premiación.

En Rosario habrá una agenda cargada, con presencia argentina en natación, clavados, esgrima, gimnasia artística, equitación, voleibol de playa y esports. Entre las competencias destacadas aparecen las finales de natación desde las 18, mientras que también habrá actividad durante toda la tarde en las distintas sedes de la ciudad.

La jornada se completará en Rafaela, donde desde las 15 tendrá lugar la actividad de boxeo en Invencible Rafaela. Tatiana Flores, Santiago Tulian y Luz Arancibia afrontarán sus respectivos combates de cuartos de final, en una jornada que volverá a tener representación argentina en una de las disciplinas tradicionales de los Juegos.

Seguí en esta nota toda la acción de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. A continuación vas a poder encontrar los videos con las transmisiones en vivo de las distintas competencias y acompañar minuto a minuto la participación de los atletas argentinos en una jornada que tendrá escenarios en las tres ciudades de la provincia.