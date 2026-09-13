Juegos Suramericanos: toda la agenda para este domingo en Santa Fe, Rosario y Rafaela

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrán este domingo una intensa jornada de competencia para la delegación argentina. Habrá actividad en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con finales, definiciones y distintas instancias de clasificación.

La competencia no se detiene en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este domingo 13 de septiembre habrá una extensa programación para los atletas argentinos, con actividad concentrada principalmente en Santa Fe y Rosario, además de la jornada de boxeo en Rafaela.

En Santa Fe , una de las principales citas estará en el Lago del Parque del Sur, donde desde las 9 se disputarán las finales de aguas abiertas. Ivo Cassini y Joaquín Moreno Muñoz competirán en los 10 kilómetros masculinos, mientras que Romina Imwinkelried y Candela Giordanino lo harán en los 10 kilómetros femeninos. Luego se realizará la premiación.

Una jornada cargada en Rosario para los Suramericanos

Rosario tendrá actividad desde temprano y en varias disciplinas.

En el Centro Acuático, entre las 11 y las 13.30, Azul Lihue Chiorazzo Rolandi disputará la final de trampolín de un metro femenino.

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También habrá acción en esgrima. Desde las 10, Valentina Cassanello y Daniela Espinoza Roquez competirán en las preliminares de florete individual femenino. A las 12.30 será el turno de Pascual Di Tella y Juan Bacha en sable individual masculino. Las finales están previstas desde las 19.

La gimnasia artística tendrá actividad desde las 15.30 en Invencible Arena, con Santiago Mayol, Daniel Villafañe, Matías Coralizzi, Ivo Chiapponi y Nahuel Pardo. Desde las 18 se disputarán las finales de All Around y Equipo, con sus respectivas premiaciones.

En equitación, a las 12.30, Leonardo Godoy, Diane Amendolara, Fiorella Mengani, Verónica Malberti y Federico De Michelis participarán de la clasificación de adiestramiento en el Jockey Club.

Natación: varias finales y pruebas importantes

La natación concentrará buena parte de la programación del domingo. Las clasificaciones comenzarán a las 9 en el Centro Acuático y habrá presencia argentina en distintas pruebas.

En los 800 metros libre femeninos competirán Malena Santillán y Delfina Dini, mientras que en los 800 metros masculinos lo harán Thiago Pizzini y Lucas Alba.

También participarán Laila Chain en los 200 metros combinados; Iara Fernández y Catalina dos Santos en los 100 metros libre; Guido Buscaglia y Matías Chaillou en los 100 metros libre masculinos; Macarena Ceballos y Martina Barbeito en los 100 metros pecho; Dante Nicola en los 100 metros pecho masculinos; Cecilia Dieleke y Andrea Berrino en los 50 metros espalda; y José Materano en los 50 metros espalda masculinos.

Además, Argentina tendrá presencia en los 4x200 metros libre, tanto femenino como masculino. En mujeres competirán Chain, Dieleke y Santillán, mientras que el equipo masculino estará integrado por Chaillou, Pizzini, Alba y Aguilar.

Las finales comenzarán desde las 18.

El beach volley y los esports también tienen agenda

El voleibol de playa tendrá una intensa jornada en Rural Picadero. Abdala-Ghigliazza enfrentará a Chile a las 11; Amieva-Bueno jugará ante Venezuela a las 12; Enriquez-Churin se medirá con Colombia a las 15; y Capogrosso-Capogrosso enfrentará a Ecuador desde las 17.

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También habrá actividad en esports. Desde las 13, Lautaro Zuviría competirá en EA SPORTS FC™ masculino y Daniela Belén Arias lo hará en la rama femenina, ambos por la fase de grupos.

A las 14 comenzará la participación argentina en Valorant, con Enzo Brito, Facundo Chávez, Luciano Pensa, Jerónimo Quirno Costa, Federico Riveiro Nieto y Gabriel Villanueva. Además, Paola Chiaraviglio competirá en Assetto Corsa GT desde las 13, mientras que Nectar Bruno Coleff lo hará desde las 18.

Boxeo argentino en Rafaela

La programación también llegará a Rafaela, donde desde las 15 se desarrollará la jornada de boxeo en Invencible Rafaela.

Tatiana Flores enfrentará a Caroline Almeida, de Brasil, por los cuartos de final de la categoría hasta 51 kilos femenina.

También por los cuartos de final, Santiago Tulian se medirá con Diego Moringo, de Paraguay, en hasta 55 kilos masculino, mientras que Luz Arancibia enfrentará a Helen Sanchez, de Ecuador, en menos de 57 kilos femenino.

Así, Santa Fe, Rosario y Rafaela tendrán este domingo una jornada repleta de actividad argentina, con varias finales y competencias que pueden marcar momentos importantes para la delegación nacional en estos XIII Juegos Suramericanos.