Atacaron a balazos a un joven de 22 años desde una moto: estaba sentado en la vereda de su casa en Bº Coronel Dorrego

La víctima, Horacio Gutiérrez de 22 años, estaba sentada en la puerta de su vivienda en la esquina de Sarmiento y Pavón cuando dos sujetos en moto le dispararon a mansalva. Fue trasladado de urgencia en un patrullero al hospital Iturraspe, donde constataron dos impactos en el glúteo.

Atacaron a balazos a un joven de 22 años desde una moto: estaba sentado en la vereda de su casa en Bº Guadalupe Oeste

Este domingo, algunos minutos después de las 3.30 y en la esquina de Sarmiento y Pavón, en el extremo suroeste de barrio Coronel Dorrego, un joven de 22 años recibió dos balazos mientras se encontraba sentado en la vereda de su casa.

Los vecinos de la zona fueron los que escucharon los disparos y junto los familiares del herido denunciaron el ataque criminal a los operadores de la central de emergencias 911. Luego llegaron oficiales del Cuerpo Guardia de Infantería CGI, que arribaron al lugar y trasladaron de urgencia en el patrullero policial al herido, junto a su madre, hacia el hospital Iturraspe.

En el nosocomio, la médica de guardia constató dos impactos de arma de fuego en el glúteo izquierdo, con orificios de salida. La profesional constató que la víctima no corre peligro de muerte.

Investigación

Otros policías del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 8° llegaron a la esquina de Sarmiento y Pavón en barrio Coronel Dorrego, dialogaron con los vecinos y con los familiares, y todos coincidieron que Horacio Gutiérrez de 22 años estaba sentado en la vereda de su vivienda familiar cuando aparecieron súbitamente dos desconocidos montados en una motocicleta, y el que viajaba como acompañante, sacó un arma de la cintura y comenzó a disparar a mansalva sobre la humanidad de Gutiérrez, que resultó impactado con los balazos debajo de la cintura.

Los policías buscaron identificar a vecinos que aporten información como constatar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran aportar imágenes de los agresores, rumbo a su identificación y aprehensión.

Los policías de Infantería que lo vieron ensangrentado en la zona de los glúteos, decidieron llevar a la víctima y a su madre en el patrullero policial con balizas y sirenas encendidas hasta el hospital Iturraspe. Gutiérrez fue revisado por los médicos de la Emergentología, que constataron que presentaba dos impactos de bala con orificio de salida y sangrantes. Le practicaron curaciones, lo dejaron internados, y le dijeron a su madre que no corre peligro de muerte.

Lesiones leves con arma de fuego

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del hecho a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA),

El fiscal ordenó que se recabara el estado de salud del herido de bala trasladado al hospital Iturraspe; que sean identificadas todas las personas que puedan brindar información como testigos entre los vecinos del sector; que sea constatada la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona que pudieran contener imágenes sobre el ataque, y que sean secuestradas; y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, a cargo de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI.

En tanto, la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de lesiones con arma de fuego.