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Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas santafesinos

La actividad en las tres sedes será intensa en el primer día de los Juegos Suramericanos, con una agenda que irá creciendo con el correr de los días.

13 de septiembre 2026 · 09:41hs
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Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas santafesinos

Celina Mutti Lovera

La Ceremonia de Apertura realizada al pie del Monumento Nacional a la Bandera será recordada, sin lugar a dudas, por muchísimo tiempo, pero llegó la hora de jugar: comienzan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este domingo se iniciará la actividad deportiva que se desplegará tanto en Rosario, como en Santa Fe y Rafaela, y tendrá una agenda que crecerá jornada tras jornada hasta el 26 de septiembre.

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Y en esta jornada inaugural, habrá presencia rosarina en varios deportes. Hoy competirán ante su público, la esgrimista Valentina Cassanello; el gimnasta Lucas Valentino Alfieri y las parejas de vóley playa, la femenina integrada por Morena Abdala y Agostina Ghigliazza y la masculina conformada por los hermanos Nicolás y Tomás Capogrosso.

El programa del Día 1 de los Juegos Suramericanos

Desde las 9 se disputarán las eliminatorias y las finales desde las 18, así como la serie lenta se correrá a la mañana y la serie rápida a la tarde.

Las competencias serán en 800m estilo libre femenino y masculino, 200m combinado femenino y masculino, 100m estilo libre femenino y masculino, 100m pecho femenino y masculino, 50m espalda femenino y masculino y 4x200 relevo estilo libre femenino y masculino.

Clavados (Invencible C. Acuático)

A las 11. Trampolín individual 1m femenino. Final.

Ecuestre - Adiestramiento. (Jockey Club Rosario)

A las 12.15 se realizarán las pruebas clasificatorias Individual y Equipo.

Esgrima (Provincial, Estadio Salvador Bonilla)

A las 9 preliminares florete individual femenino (Valentina Cassanello); a las 14.30, preliminares sable individual masculino; a las 19, finales florete individual femenino (Valentina Cassanello); y a las 19: finales sable individual masculino.

Esports (L2 Arena)

Desde las 13, EA SPORTS FC masculino y femenino.

Gimnasia artística (Invencible Arena)

A las 10 y 15.30. Clasificación (Lucas Alfieri)

A las 18. Final individual masculino y equipos masculino (Lucas Alfieri)

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Vóley playa (Rural Picadero)

Femenino: A las 11, primera fase: Chile v. Argentina; a las 15, Colombia v. Argentina (Morena Abdala y Agostina Ghigliazza).

Masculino: A las 12, primera fase: Venezuela v. Argentina; a las 17, primera fase Ecuador v. Argentina Nicolás y Tomás Capogrosso.

Suramericanos Rosario
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