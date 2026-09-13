Todos los partidos del domingo en el Clausura: partidos clave por la punta y los playoffs

Tigre, Rosario Central, Sarmiento, Belgrano, Argentinos, Gimnasia, Independiente, San Lorenzo, Huracán y Racing salen a escena en una jornada con mucho en juego en la novena fecha del Torneo Clausura.

El Torneo Clausura 2026 entra en una etapa decisiva y este domingo tendrá una jornada cargada de partidos importantes, tanto en la pelea por los puestos de playoffs como en la lucha por las posiciones de privilegio de la Zona B. Además, habrá un clásico de alto voltaje entre Independiente y San Lorenzo y un duelo que puede tener consecuencias en Racing.

Tigre y Rosario Central se enfrentarán desde las 14.45 en el Estadio José Dellagiovanna, con Andrés Merlos como árbitro y Gastón Monsón Brizuela en el VAR. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium.

El Matador viene de perder 2-1 ante Gimnasia, pero continúa dentro de la zona de clasificación a los playoffs. Con 12 puntos, el equipo de Diego Dabove necesita volver a sumar para mantenerse entre los mejores de la Zona B.

Rosario Central también tiene 12 unidades. El Canalla viene de empatar ante Newell's en el clásico rosarino y cortó una racha de seis victorias consecutivas. El equipo de Jorge Almirón buscará recuperarse y volver a ganar para sostenerse en la pelea.

Sarmiento recibe a Belgrano y busca la punta en el Clausura

Desde las 14.45, Sarmiento recibirá a Belgrano en el Estadio Eva Perón de Junín, en un partido que tendrá como árbitro a Felipe Viola y como encargado del VAR a Juan Pablo Loustau. ESPN Premium transmitirá el encuentro.

El Verde atraviesa uno de sus mejores momentos del torneo. Viene de ganarle a Estudiantes de Río Cuarto y acumula cinco triunfos en sus últimos seis partidos. El conjunto de Facundo Sava tiene además al ataque más goleador del campeonato y buscará una nueva victoria que lo acerque a la cima.

Belgrano, en cambio, necesita reaccionar. El empate ante Huracán extendió a cuatro partidos su racha sin triunfos. La B contará con el respaldo de 3500 hinchas autorizados para asistir al estadio y buscará recuperar terreno en la Zona B.

Argentinos y Gimnasia, un duelo directo por la punta

Uno de los grandes partidos de la fecha se jugará desde las 17 en La Paternal, donde Argentinos Juniors recibirá a Gimnasia de La Plata en el estadio Diego Armando Maradona.

El Bicho llega como líder de la Zona B con 17 puntos y también ocupa el primer lugar de la tabla anual. El equipo dirigido por Nicolás Diez viene de empatar 0-0 ante Barracas Central y buscará defender su posición ante un Gimnasia que llega en levantada.

El Lobo acumula dos victorias consecutivas, ante Rosario Central y Tigre, y suma 15 unidades. El equipo platense aparece tercero, a dos puntos de Argentinos, y atraviesa un buen momento luego de haber sufrido tres derrotas consecutivas.

Además, Gimnasia ocupa el quinto puesto de la tabla anual, con 41 puntos, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Argentinos afrontará el encuentro sin Alan Lescano, transferido a Vasco da Gama por 7,5 millones de dólares.

Independiente y San Lorenzo protagonizan un clásico con necesidades diferentes

La jornada continuará a las 19.15 con el clásico entre Independiente y San Lorenzo en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Facundo Tello será el árbitro y ESPN Premium televisará el partido.

El Rojo llega después de vencer 1-0 a Central Córdoba, pero todavía busca mejorar su producción ofensiva en Avellaneda. El equipo de Jadson Viera acumula tres partidos consecutivos sin marcar goles como local y deberá resolver la ausencia de Gabriel Ávalos, mientras Felipe Tempone aparece como una de las alternativas para ocupar la posición de centrodelantero.

San Lorenzo, por su parte, tendrá el estreno de Ruben Darío Insua en su tercer ciclo al frente del plantel, tras la salida de Néstor Gorosito. El Ciclón viene de derrotar 1-0 a Talleres y se encuentra a un punto de la zona de clasificación a los playoffs.

El conjunto azulgrana también buscará cortar una racha de cuatro partidos sin convertir como visitante. Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi aparecen como opciones para el ataque.

Racing visita a Huracán con la obligación de recuperarse

El cierre de la jornada será a las 21.30 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, donde Huracán recibirá a Racing por la Zona B. Pablo Dóvalo será el árbitro y Lucas Novelli estará a cargo del VAR. El partido podrá verse por TNT Sports.

Racing atraviesa un momento complicado en el Clausura: tiene apenas cinco puntos, se encuentra último en la Zona B y acumula siete partidos sin ganar en el campeonato local.

La Academia también ocupa el puesto 24 de la tabla anual, por lo que necesita sumar para comenzar a cambiar su situación. El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda está lejos de los puestos de clasificación a las copas internacionales y necesita una reacción.

Huracán tampoco tuvo el comienzo esperado y suma 10 puntos, pero un triunfo ante Racing le permitiría meterse en los puestos de clasificación a los playoffs.