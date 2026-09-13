Se desarrolló una nueva jornada del campeonato de la Segunda División, precisamente, la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera B 2026, donde el campeón Santa Fe FC ganó en su visita al barrio Transporte y se subió a la cima de las posiciones de la Zona Campeonato, en tanto que el Defe de Alto Verde y Belgrano hicieron lo propio y quedaron un punto por detrás. En la Zona Repechaje, la Vecinal venció a Los Piratitas y lidera, mientras que El Pozo goleó y quedó segundo.
Se disputó la cuarta jornada en el Clausura de Primera B
Santa Fe FC derrotó a Pucará en barrio Transporte y se mantiene al tope de las posiciones del ascenso. También se registraron las victorias de Belgrano de Coronda y Defensores de Alto Verde sobre El Cadi.
Por Ovación
Todo los resultados en el ascenso de la Liga Santafesina
En la Zona Campeonato, Santa Fe Fc se quedó con la primera posición luego de haber vencido a Pucará en Barrio Transporte, de ésta manera, los dirigidos por Genesi lideran con 8 puntos, misma cantidad que Atenas, quién se encuentra segundo por diferencia de gol. Mientras que en la Zona repechaje, Vecinal Gálvez venció por 2 a 1 a Los Piratitas (Stéfano Passalia y Joaquín Encabo los encargados de convertir) y se ubica primero del grupo con 10 unidades.
-Zona Campeonato Resultados:
Los Canarios 0- Belgrano 2 (Milton Barrios y Nahuel Muratore)
Nuevo Horizonte 1 (Diego Rodríguez) – Banco Provincial 1 (Hugo Quiroz)
Pucará 1 (Nahuel Manchado) – Santa Fe FC 2 (Agustín Giménez y Lionel Rodríguez)
San Cristóbal 2 (Javier Ibarra x2) – Atenas 2 (Gonzalo Torrez y Matías Casco)
Defensores de Alto Verde 2 (Nahuel Pérez y Kevin González) – El Cadi 0
-Posiciones: Santa Fe FC y Atenas 8; Belgrano de Coronda, Defensores de Alto Verde y Nuevo Horizonte 7; San Cristóbal 6; Banco Provincial 5; Los Canarios y Pucará 3, El Cadi 0.
-Próxima fecha: Belgrano con Defensores de Alto Verde, El Cadi con San Cristóbal, Atenas con Pucará, Santa Fe FC con Nuevo Horizonte, Banco Provincial con Los Canarios.
-Zona Repechaje Resultados:
Loyola 1 (Ariel Franco) – Atlético Arroyo Leyes 2 (Lautaro Barzola y Rodrigo Uriarte)
Los Piratitas 1 (Jonatan Espinosa) – Vecinal Gálvez 2 (Stéfano Passalia y Joaquín Encabo)
Don Salvador 0 – El Pozo 4 (Nahuel Valenzuela, Uriel Barros x2 y Nicolás Micucci)
Los Juveniles 2 (Nahuel Nini x2) – Defensores de Peñaloza 0
Deportivo Agua 1 (Ignacio Jeandreren) – Floresta1 (Juan Martínez)
-Posiciones: Vecinal Gálvez 10, El Pozo 9, Arroyo Leyes 8, Loyola 7, Floresta 6; Deportivo Agua, Los Juveniles y Don Salvador 3; Los Piratitas y Defensores de Peñaloza 2.
-Próxima fecha: Arroyo Leyes con Deportivo Agua, Floresta con Los Juveniles, Defensores de Peñaloza con Don Salvador, El Pozo con Los Piratitas y Vecinal Gálvez con Loyola.