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Se disputó la cuarta jornada en el Clausura de Primera B

Santa Fe FC derrotó a Pucará en barrio Transporte y se mantiene al tope de las posiciones del ascenso. También se registraron las victorias de Belgrano de Coronda y Defensores de Alto Verde sobre El Cadi.

Ovación

Por Ovación

13 de septiembre 2026 · 10:08hs
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Se disputó la cuarta jornada en el Clausura de Primera B

Se desarrolló una nueva jornada del campeonato de la Segunda División, precisamente, la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera B 2026, donde el campeón Santa Fe FC ganó en su visita al barrio Transporte y se subió a la cima de las posiciones de la Zona Campeonato, en tanto que el Defe de Alto Verde y Belgrano hicieron lo propio y quedaron un punto por detrás. En la Zona Repechaje, la Vecinal venció a Los Piratitas y lidera, mientras que El Pozo goleó y quedó segundo.

Todo los resultados en el ascenso de la Liga Santafesina

En la Zona Campeonato, Santa Fe Fc se quedó con la primera posición luego de haber vencido a Pucará en Barrio Transporte, de ésta manera, los dirigidos por Genesi lideran con 8 puntos, misma cantidad que Atenas, quién se encuentra segundo por diferencia de gol. Mientras que en la Zona repechaje, Vecinal Gálvez venció por 2 a 1 a Los Piratitas (Stéfano Passalia y Joaquín Encabo los encargados de convertir) y se ubica primero del grupo con 10 unidades.

-Zona Campeonato Resultados:

Los Canarios 0- Belgrano 2 (Milton Barrios y Nahuel Muratore)

Nuevo Horizonte 1 (Diego Rodríguez) – Banco Provincial 1 (Hugo Quiroz)

Pucará 1 (Nahuel Manchado) – Santa Fe FC 2 (Agustín Giménez y Lionel Rodríguez)

San Cristóbal 2 (Javier Ibarra x2) – Atenas 2 (Gonzalo Torrez y Matías Casco)

Defensores de Alto Verde 2 (Nahuel Pérez y Kevin González) – El Cadi 0

-Posiciones: Santa Fe FC y Atenas 8; Belgrano de Coronda, Defensores de Alto Verde y Nuevo Horizonte 7; San Cristóbal 6; Banco Provincial 5; Los Canarios y Pucará 3, El Cadi 0.

-Próxima fecha: Belgrano con Defensores de Alto Verde, El Cadi con San Cristóbal, Atenas con Pucará, Santa Fe FC con Nuevo Horizonte, Banco Provincial con Los Canarios.

-Zona Repechaje Resultados:

Loyola 1 (Ariel Franco) – Atlético Arroyo Leyes 2 (Lautaro Barzola y Rodrigo Uriarte)

Los Piratitas 1 (Jonatan Espinosa) – Vecinal Gálvez 2 (Stéfano Passalia y Joaquín Encabo)

Don Salvador 0 – El Pozo 4 (Nahuel Valenzuela, Uriel Barros x2 y Nicolás Micucci)

Los Juveniles 2 (Nahuel Nini x2) – Defensores de Peñaloza 0

Deportivo Agua 1 (Ignacio Jeandreren) – Floresta1 (Juan Martínez)

-Posiciones: Vecinal Gálvez 10, El Pozo 9, Arroyo Leyes 8, Loyola 7, Floresta 6; Deportivo Agua, Los Juveniles y Don Salvador 3; Los Piratitas y Defensores de Peñaloza 2.

-Próxima fecha: Arroyo Leyes con Deportivo Agua, Floresta con Los Juveniles, Defensores de Peñaloza con Don Salvador, El Pozo con Los Piratitas y Vecinal Gálvez con Loyola.

Clausura primera Santa Fe
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