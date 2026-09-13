Uno Santa Fe | Suramericanos

Arrancaron los Suramericanos: calendario, cómo sacar entradas y cómo ver en vivo

Los Suramericanos se disputarán desde el 12 al 26 de septiembre, cual contará con 43 deportes, 60 disciplinas y más de 4.000 atletas de 15 países diferentes

Ovación

Por Ovación

13 de septiembre 2026 · 09:48hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
   

 

 

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzaron este sábado luego de una ceremonia de apertura impactante en el Monumento a la Bandera. El evento se desarrollará del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con más de 4.000 deportistas de 15 países y competencias en 43 deportes y 60 disciplinas.

LEER MÁS: Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas santafesinos

Las tres ciudades santafesinas funcionarán como las principales sedes de la competencia. Sin embargo, el evento también tendrá competencias fuera de la provincia. Paraná recibirá el sóftbol, Mar del Plata será sede del surf y Vicente López albergará el bowling.

Participarán delegaciones de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Santa Fe capital concentrará las competencias de aguas abiertas, atletismo, balonmano, bochas, canotaje de velocidad y slalom, escalada, esquí náutico y wakeboard, hockey sobre césped, remo coastal y convencional, softbol, SUP, tiro deportivo, triatlón y vela.

Rosario tendrá la mayor cantidad de disciplinas, entre ellas bádminton, esports, clavados, fútbol, deportes ecuestres, esgrima, gimnasia artística, rítmica y trampolín, golf, judo, natación artística, karate, patinaje artístico y de velocidad.

También competirán en Rosario atletas de levantamiento de pesas, lucha grecorromana y libre, natación, pelota vasca, pentatlón moderno, polo acuático, raquetbol, rugby 7, squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, voleibol y voleibol playa.

Los Rafaela recibirán boxeo, ciclismo BMX freestyle y racing, ciclismo MTB, pista y ruta, pádel y skateboarding.

Cómo comprar entradas para los Juegos Suramericanos 2026

Las competencias tendrán acceso gratuito hasta completar la capacidad de cada escenario. Por lo tanto, no será obligatorio comprar una entrada para asistir mientras haya lugares disponibles.

Quienes quieran asegurarse un lugar podrán adquirir de manera anticipada una entrada por $10.000 a través de www.santafe2026.ar. Allí deberán seleccionar el evento al que desean asistir y completar el proceso de compra.

El dinero recaudado tendrá un destino solidario: la organización donará la totalidad de los fondos a Cáritas, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y CILSA.

Los Juegos también ofrecerán cinco Fan Fest para acompañar las competencias. Habrá dos en Rosario, dos en Rafaela y uno en Santa Fe.

LEER MÁS: Con un "fiestón" en Rosario, quedaron inaugurados los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El acceso será gratuito, pero cada espacio tendrá un límite de capacidad. Por ese motivo, quienes quieran ingresar deberán contar con un código QR previamente descargado desde santafe2026.ar. El público podrá presentar el código desde el celular o llevarlo impreso.

Cómo consultar el calendario y seguir en vivo

El canal TyC Sports será la encargada de transmitir la actividad de las diferentes disciplinas en Argentina. Para el resto de los países, Panam Sports Channel tendrá seis señales simultáneas para seguir todo lo que suceda durante las dos semanas de competencia.

El cronograma completo permite consultar fechas, horarios, disciplinas y escenarios. La información oficial está disponible en www.santafe2026.ar, sitio que también concentra los datos sobre entradas y actividades para el público.

Por último, también estará la posibilidad de seguir cada jornada en tiempo real. Para ello, estará la aplicación oficial Santa Fe 2026, que permitirá consultar toda la información relevante con respecto al calendario, horarios y sedes de cada disciplina, los atletas participantes, la actividad y el medallero en vivo, tanto por país como por deporte.

Suramericanos Rosario Santa Fe
Noticias relacionadas
suramericanos: primer dia de competencia con nutrida presencia de atletas santafesinos

Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas santafesinos

El gobernador Pullaro pudo observar las obras realizadas en la capital provincial.

Juegos Suramericanos: el gobernador Pullaro recorrió obras en seis clubes de la ciudad

suramericanos: que deportes clasifican a lima 2027 y como se obtienen las plazas

Suramericanos: qué deportes clasifican a Lima 2027 y cómo se obtienen las plazas

La provincia de Santa Fe se apresra a vivir los Juegos Suramericanos 2026.

Cuenta regresiva: la provincia ya está lista para recibir los Suramericanos

Lo último

Estigarribia, en deuda con el gol: los números que preocupan a Unión

Estigarribia, en deuda con el gol: los números que preocupan a Unión

Colapinto: Esta carrera en España está dentro de las mejores como fin de semana completo

Colapinto: "Esta carrera en España está dentro de las mejores como fin de semana completo"

Adepa renovó sus autoridades y presentó al consejo ejecutivo en Tucumán

Adepa renovó sus autoridades y presentó al consejo ejecutivo en Tucumán

Último Momento
Estigarribia, en deuda con el gol: los números que preocupan a Unión

Estigarribia, en deuda con el gol: los números que preocupan a Unión

Colapinto: Esta carrera en España está dentro de las mejores como fin de semana completo

Colapinto: "Esta carrera en España está dentro de las mejores como fin de semana completo"

Adepa renovó sus autoridades y presentó al consejo ejecutivo en Tucumán

Adepa renovó sus autoridades y presentó al consejo ejecutivo en Tucumán

Colapinto brilló y quedó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1

Colapinto brilló y quedó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1

Asaltaron e hirieron en el rostro a un taxista de 60 años: subió a un falso pasajero en la Terminal de Ómnibus

Asaltaron e hirieron en el rostro a un taxista de 60 años: subió a un falso pasajero en la Terminal de Ómnibus

Ovación
Romina Imwinkelried consiguió la primera medalla argentina en Santa Fe 2026

Romina Imwinkelried consiguió la primera medalla argentina en Santa Fe 2026

Colapinto brilló y quedó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1

Colapinto brilló y quedó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1

Colapinto: Esta carrera en España está dentro de las mejores como fin de semana completo

Colapinto: "Esta carrera en España está dentro de las mejores como fin de semana completo"

Brasil abrió el medallero de oro en Santa Fe 2026

Brasil abrió el medallero de oro en Santa Fe 2026

Los Murciélagos golearon a Costa Rica y alcanzaron el bronce de la Copa América

Los Murciélagos golearon a Costa Rica y alcanzaron el bronce de la Copa América

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe