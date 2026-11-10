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Un hombre de 73 años falleció mientras esperaba la llegada del papa León XIV a Córdoba

La víctima se descompensó en la fila de ingreso al predio de Fadea, donde este martes el Sumo Pontífice encabezará una misa multitudinaria ante miles de fieles

10 de noviembre 2026 · 10:00hs
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El hombre se encontraba junto a su familia a la espera de la misa del Papa León XIV

El hombre se encontraba junto a su familia a la espera de la misa del Papa León XIV

Un hombre de 73 años murió este lunes en Córdoba luego de sufrir una descompensación mientras esperaba para ingresar al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), donde el papa León XIV celebrará una misa este martes. La víctima, oriunda de Chaco, se encontraba junto a su familia en el sector del acceso norte.

Según informaron medios locales, el episodio ocurrió pocos minutos después de que las autoridades habilitaran el ingreso al predio. El hombre, identificado como Felipe M., se descompensó mientras permanecía en la fila para participar de la vigilia previa a la llegada del Sumo Pontífice.

El Personal de la Subdirección de Bomberos respondió al llamado de emergencia y encontró al hombre tendido en la fila. Los efectivos iniciaron las primeras maniobras de asistencia y permanecieron junto a él hasta la llegada del servicio médico.

Luego, los profesionales trasladaron al hombre al Hospital de Pronta Atención Madre Teresa, ubicado a pocos metros de Fadea. Pese a la intervención de los equipos de emergencia, falleció en el centro de salud.

La agenda del papa León XIV en Córdoba

La muerte ocurrió en medio de una movilización masiva por la visita del papa León XIV. Desde las primeras horas del lunes, miles de personas llegaron a Córdoba desde distintos puntos del país para conseguir un lugar cerca del escenario de la celebración religiosa.

Las autoridades provinciales preveen una convocatoria de entre 700.000 y 800.000 fieles para la misa que el Pontífice encabezará este martes en el predio local.

Muchas personas comenzaron a ocupar los espacios habilitados desde el lunes para pasar la noche con el objetivo de tener la mejor posición para ver al Papa.

El cronograma oficial prevé que León XIV llegue este martes a las 9 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. De allí, se movilizará para encabezar la misa que comenzará a las 10 en el predio de Fadea. Al finalizar la celebración, el Papa recorrerá las calles internas del lugar a bordo del papamóvil.

Después, se trasladará en una cápsula durante unas 40 cuadras hasta retomar el vehículo papal y completar un recorrido de aproximadamente 3,5 kilómetros por el centro de Córdoba, para llegar al Arzobispado.

A las 15.15, el Pontífice encabezará un encuentro con obispos, integrantes del clero, personas consagradas y seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Por último, su agenda concluirá con su regreso a Buenos Aires, previsto para las 16.55.

hombre Papa León XIV Córdoba
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