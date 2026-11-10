El dato particular que refleja la campaña de Unión en el Torneo Clausura

Unión finalizó 9º en el Torneo Clausura, pero más allá de la posición en la tabla, el Tate dejó como novedad un dato que lo emparenta bastante respecto a los goles anotados y recibidos

Unión fue de los tres equipos más goleadores en la Zona A, pero el segundo más goleado.

La racha final de cuatro partidos invicto con dos triunfos y dos empates no le permitió alcanzar a Unión el objetivo primario que era clasificar a los playoffs.

El Tate finalizó 9º en la Zona con 21 puntos y con un dato que refleja la irregularidad que evidenció a lo largo de las 16 fechas que disputó.

El mismo tiene que ver con los goles convertidos y con los goles recibidos. Así las cosas, el Tate es el tercer equipo que más goles anotó, igualando a Boca.

En los 16 partidos que jugó, el elenco conducido por Leonardo Madelón convirtió 24 goles, siendo Instituto el primero con 26 goles y Vélez el segundo con 25 goles.

LEER MÁS: El plantel de Unión retomó las tareas mientras se resuelven las vacaciones y la pretemporada

Mientras que el Rojiblanco terminó siendo el segundo equipo más goleado, recibiendo 24 goles, siendo superado únicamente por Central Córdoba, quien terminó último y le anotaron 26 goles.

Esa falta de equilibrio persiguió al equipo durante toda la competencia, siendo peligroso y efectivo en ataque, pero concediendo enormes ventajas en la faceta defensiva.

Está claro que si Unión hubiese defendido un poco mejor, hubiese alcanzado el objetivo, ya que atacó como un equipo protagonista, pero de mitad de cancha hacia atrás dejó mucho que desear y los resultados están a la vista.