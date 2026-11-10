El papa León XIV llegó a Córdoba: se espera una misa multitudinaria

Después de una jornada de profunda emoción este lunes en Buenos Aires, el Sumo Pontífice tiene agenda este martes en la provincia mediterránea. Hay programado un show de Jairo

El papa León XIV protagonizó este lunes una intensa jornada en Buenos Aires, donde visitó el cottolengo en Clayole y luego ofició una multitudinaria misa en Palermo. Este martes, su agenda se centra en Córdoba , la segunda gran escala de una visita histórica, donde se espera una misa tan convocante como la de ayer.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anticipó este martes su expectativa por la visita del papa León XIV: "Vamos a estar superando el millón de personas entre los tres eventos", estimó. Temprano esta misma mañana, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, había calculado que ya había 400 mil personas esperando al Papa.

Por su parte, el intendente de Córdoba capital, Daniel Passerini, habló con La Voz desde el Aeropuerto Córdoba, en la previa de la recepción del papa León XIV: "Estamos muy emocionados y nos sentimos muy bendecidos", dijo el funcionario.

El papa León XIV subió pasadas las 07.30 al avión que lo llevó desde Aeroparque con destino a la ciudad de Córdoba. El vuelo despegó a las 07.44 y el arribo fue minutos antes de las 9. A las 10 de la mañana está prevista una misa en el complejo de Fadea (Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín), histórico polo industrial y aeronáutico situado en la avenida Fuerza Aérea Argentina 5505, en la zona sudoeste de la ciudad de Córdoba. Por la tarde, el Papa mantendrá un encuentro con integrantes de la Iglesia local.

"Córdoba":

Por la llegada del Papa León XIV pic.twitter.com/rYDRs7W31l — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 10, 2026

Luego regresará a Buenos Aires para participar, desde las 20.15, de una reunión con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Aerolíneas Argentinas está a cargo de todos sus traslados aéreos, incluido el vuelo a Córdoba. La despedida será el miércoles 11, con una visita al Complejo Penitenciario de Devoto y una misa a las 10 en Luján. A las 14 partirá desde Ezeiza hacia Lima, Perú.

Una misa masiva en Palermo y visita al cottolengo

Este lunes 9, alrededor de dos millones de personas participaron de una misa del Monumento a los Españoles, en Palermo. Allí el Papa homenajeó a Francisco, que fue obispo de la ciudad, y fue ovacionado. Les pidió a las familias ser protagonistas de la evangelización: “La familia es el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo”. La agenda de ese día siguió con un encuentro con el mundo del trabajo en la UCA, una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín, las vísperas en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos.

La jornada había empezado en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde viven más de 400 personas con discapacidad. Miles de fieles lo esperaron desde temprano y el Papa se emocionó al escuchar los testimonios de Marta y Norma, dos asistidas de la institución. Habló de la discapacidad como medida del progreso de un país y convocó a los jóvenes a ser “santos de la caridad”. Abel Pintos cantó “La llave” y “Motivos”, y se volvió tendencia. Para el cantante fue una vivencia ajena a lo artístico: “Lo incluyo en las experiencias de vida como hombre de fe”.

El mensaje político

En su primer discurso, el domingo en el Palacio Libertad, ante dirigentes, funcionarios y diplomáticos, León XIV pidió diálogo y convivencia más allá de las diferencias, defender la democracia y fortalecer la educación. También reclamó cuidar a ancianos y personas con discapacidad, defender la vida “por nacer” y que la economía esté al servicio de la persona. Antes mantuvo una audiencia privada de 40 minutos con Javier Milei en Casa Rosada.

Las repercusiones no tardaron. Milei se mostró dispuesto al diálogo, pero sostuvo que “los debates no son honestos intelectualmente” en el país. El gobernador Maximiliano Pullaro, presente en el acto, habló de un “mensaje de paz, de concordia, de esperanza” y destacó los pasajes sobre corrupción y crimen organizado. El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Marcelo Colombo, pidió no politizar el mensaje: aseguró que el Papa “viene como un pastor” y no representa una posición ideológica.

Orgullo santafesino. La misa de Palermo tuvo música de la provincia: la arpista Juana Moreno, de 21 años, formada en la Escuela de Música N° 9901 de Santa Fe, integró el ensamble junto al cornista Matías Sierra.

La gira, bajo el lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, comenzó el 6 de noviembre en Uruguay y seguirá en Perú.