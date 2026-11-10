Se concretó la primera edición del Torneo Nacional de Clubes Campeones M16

Con la participación de Santa Fe Rugby Club, y organizado por Los Tordos de Mendoza, SIC se consagró en el certamen que reunió a los mejores equipos juveniles.

En el año de su 65° aniversario, Los Tordos Rugby Club fue anfitrión de la primera edición del Torneo Nacional de Clubes Campeones M16 Beto Jofré, una competencia que reunió en Mendoza a destacados equipos juveniles de las siete principales uniones del rugby argentino, además del conjunto anfitrión. El título quedó en manos de San Isidro Club, que venció a Marista por un ajustado 14 a 10 en la final.

Con una organización a la altura de las circunstancias, se llevó a cabo el certamen que forma parte del calendario oficial de la UAR, fue declarado de interés por la Cámara de Senadores de la Legislatura de Mendoza y contó con el apoyo de la Subsecretaría de Deporte de Mendoza y la Municipalidad de Guaymallén.

Tras el arribo de las delegaciones y la recepción oficial en la que se llevó a cabo el sorteo de los partidos y estuvo presente la familia del querido Beto Jofré, el sábado a la mañana se jugó la primera ronda y el domingo se disputaron las semifinales a la mañana y las finales por la tarde. Además, el domingo también hubo partidos amistosos para los equipos B y de esa manera todos los chicos pudieron disfrutar de dos jornadas a pleno sol y con mucho rugby.

Después de dos días de intensa competencia los finalistas fueron San Isidro Club y Marista, representantes de las uniones de Buenos Aires y Cuyo, respectivamente. Fue una gran final en la que el SIC tuvo que extremar todos sus recursos para superar a un durísimo rival por un ajustado 14 a 10. El conjunto zanjero había vencido previamente a Santa Fe RC 57 a 7 y en semifinales al Tala 31 a 8, mientras que Marista, de gran campaña, superó a Atlético del Rosario 22 a 0 y a Tucumán RC 14 a 12.

En la premiación, además de a los dos equipos finalistas, se distinguió también a Santa Fe RC con el premio fair play (por decisión de los árbitros) y a Tobías Alais, apertura del San Isidro Club, como el mejor jugador del torneo. También, entre todos los participantes y chicos que se acercaron a ver el torneo, se sortearon dos viajes a Nueva Zelanda a través de Orbe Travel para disfrutar de una experiencia deportiva y cultural.

“Estamos muy contentos y orgullosos de haber podido concretar este Torneo Beto Jofré, en homenaje a un referente que tuvo el rugby del club y de la provincia. Esto empezó hace más de un año cuando un grupo de locos impulsó la idea y se puso a trabajar hasta que se hizo realidad con un fin de semana espectacular de rugby y una primera edición que nos deja más que satisfechos y nos pone la vara muy alta para el futuro”, expresó Juan Cruz Cardoso, presidente de Los Tordos.

-Resultados del Torneo de Los Tordos:

*Primera ronda

Marista 22 – Atlético del Rosario 0

Los Tordos 13 – Tucumán RC 20

Tigres 10 – Tala 26

San Isidro Club 57 – Santa Fe RC 7

*Semifinales

-Zona Roja

Los Tordos 17 – Atlético del Rosario 19

Tigres 32 – Santa Fe RC 5

-Zona Azul

Marista 14 – Tucumán RC 12

San Isidro Club 31 – Tala 8

-Finales

Los Tordos 40 – Santa Fe RC 7

Tigres 21 – Atlético del Rosario 0

Tala 12 – Tucumán RC 7

San Isidro Club 14 – Marista 10