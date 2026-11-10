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Se concretó la primera edición del Torneo Nacional de Clubes Campeones M16

Con la participación de Santa Fe Rugby Club, y organizado por Los Tordos de Mendoza, SIC se consagró en el certamen que reunió a los mejores equipos juveniles.

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2026 · 09:59hs
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SIC fue el campeón del certamen organizado por Los Tordos Rugby Club de Mendoza.

SIC fue el campeón del certamen organizado por Los Tordos Rugby Club de Mendoza.

En el año de su 65° aniversario, Los Tordos Rugby Club fue anfitrión de la primera edición del Torneo Nacional de Clubes Campeones M16 Beto Jofré, una competencia que reunió en Mendoza a destacados equipos juveniles de las siete principales uniones del rugby argentino, además del conjunto anfitrión. El título quedó en manos de San Isidro Club, que venció a Marista por un ajustado 14 a 10 en la final.

Santa Fe Rugby presente en Los Tordos de Mendoza

Con una organización a la altura de las circunstancias, se llevó a cabo el certamen que forma parte del calendario oficial de la UAR, fue declarado de interés por la Cámara de Senadores de la Legislatura de Mendoza y contó con el apoyo de la Subsecretaría de Deporte de Mendoza y la Municipalidad de Guaymallén.

Tras el arribo de las delegaciones y la recepción oficial en la que se llevó a cabo el sorteo de los partidos y estuvo presente la familia del querido Beto Jofré, el sábado a la mañana se jugó la primera ronda y el domingo se disputaron las semifinales a la mañana y las finales por la tarde. Además, el domingo también hubo partidos amistosos para los equipos B y de esa manera todos los chicos pudieron disfrutar de dos jornadas a pleno sol y con mucho rugby.

Después de dos días de intensa competencia los finalistas fueron San Isidro Club y Marista, representantes de las uniones de Buenos Aires y Cuyo, respectivamente. Fue una gran final en la que el SIC tuvo que extremar todos sus recursos para superar a un durísimo rival por un ajustado 14 a 10. El conjunto zanjero había vencido previamente a Santa Fe RC 57 a 7 y en semifinales al Tala 31 a 8, mientras que Marista, de gran campaña, superó a Atlético del Rosario 22 a 0 y a Tucumán RC 14 a 12.

En la premiación, además de a los dos equipos finalistas, se distinguió también a Santa Fe RC con el premio fair play (por decisión de los árbitros) y a Tobías Alais, apertura del San Isidro Club, como el mejor jugador del torneo. También, entre todos los participantes y chicos que se acercaron a ver el torneo, se sortearon dos viajes a Nueva Zelanda a través de Orbe Travel para disfrutar de una experiencia deportiva y cultural.

“Estamos muy contentos y orgullosos de haber podido concretar este Torneo Beto Jofré, en homenaje a un referente que tuvo el rugby del club y de la provincia. Esto empezó hace más de un año cuando un grupo de locos impulsó la idea y se puso a trabajar hasta que se hizo realidad con un fin de semana espectacular de rugby y una primera edición que nos deja más que satisfechos y nos pone la vara muy alta para el futuro”, expresó Juan Cruz Cardoso, presidente de Los Tordos.

-Resultados del Torneo de Los Tordos:

*Primera ronda

Marista 22 – Atlético del Rosario 0

Los Tordos 13 – Tucumán RC 20

Tigres 10 – Tala 26

San Isidro Club 57 – Santa Fe RC 7

*Semifinales

-Zona Roja

Los Tordos 17 – Atlético del Rosario 19

Tigres 32 – Santa Fe RC 5

-Zona Azul

Marista 14 – Tucumán RC 12

San Isidro Club 31 – Tala 8

-Finales

Los Tordos 40 – Santa Fe RC 7

Tigres 21 – Atlético del Rosario 0

Tala 12 – Tucumán RC 7

San Isidro Club 14 – Marista 10

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