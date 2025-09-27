Con tres partidos se puso en marcha el capítulo 24 de la fase regular del Oficial U21 de la ASB (Asociación Santafesina de Básquet) que se irá completando en días sucesivos. Mirá cómo quedaron las posiciones.
Festejos de Rivadavia, El Quillá y Regatas (SF) en el Oficial U21 de la ASB
Con tres partidos se puso en marcha el capítulo 24 de la fase regular del Oficial U21 de la ASB que se irá completando en días sucesivos. Las posiciones
TORNEO OFICIAL U21 - FECHA 24
Viernes 26 de septiembre
Unión (SF) 66 (Santino Castrodeza 14) - Regatas (SF) 75 (Francisco Galizzi 22)
Rivadavia 85 (Luka Zilli 20) - Macabi 48 (Franco Micheloud 19)
El Quillá 67 (Patricio Vanni 15) - Alma Juniors 57 (Stefano Castoldi 31)
Miércoles 8 de octubre
21.30 Colón (SF) vs. Banco Provincial
Jueves 14 de octubre
21.30 Almagro vs. República del Oeste
Santa Rosa 0 - CUST 20
Gimnasia 20 - Regatas Coronda 0
TABLA DE POSICIONES
Banco Provincial 23-0; República del Oeste y Rivadavia 19-4; Almagro 17-6; Gimnasia 16-8; Colón (SF) 15-7; Unión (SF) 14-10; Regatas (SF) 10-14; Macabi 9-15; El Quillá 8-16; Alma Juniors 6-18 y CUST 4-20.