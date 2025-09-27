Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

Festejos de Rivadavia, El Quillá y Regatas (SF) en el Oficial U21 de la ASB

Con tres partidos se puso en marcha el capítulo 24 de la fase regular del Oficial U21 de la ASB que se irá completando en días sucesivos. Las posiciones

27 de septiembre 2025 · 11:04hs
Festejos de Rivadavia, El Quillá y Regatas (SF) en el Oficial U21 de la ASB

Con tres partidos se puso en marcha el capítulo 24 de la fase regular del Oficial U21 de la ASB (Asociación Santafesina de Básquet) que se irá completando en días sucesivos. Mirá cómo quedaron las posiciones.

TORNEO OFICIAL U21 - FECHA 24

Viernes 26 de septiembre

Unión (SF) 66 (Santino Castrodeza 14) - Regatas (SF) 75 (Francisco Galizzi 22)

Rivadavia 85 (Luka Zilli 20) - Macabi 48 (Franco Micheloud 19)

El Quillá 67 (Patricio Vanni 15) - Alma Juniors 57 (Stefano Castoldi 31)

Miércoles 8 de octubre

21.30 Colón (SF) vs. Banco Provincial

Jueves 14 de octubre

21.30 Almagro vs. República del Oeste

Santa Rosa 0 - CUST 20

Gimnasia 20 - Regatas Coronda 0

TABLA DE POSICIONES

Banco Provincial 23-0; República del Oeste y Rivadavia 19-4; Almagro 17-6; Gimnasia 16-8; Colón (SF) 15-7; Unión (SF) 14-10; Regatas (SF) 10-14; Macabi 9-15; El Quillá 8-16; Alma Juniors 6-18 y CUST 4-20.

