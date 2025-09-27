Uno Santa Fe | Ovación | Copa Santa Fe

Se armaron las semifinales de la Copa Santa Fe de básquet

En los estadios de Regatas (SF) y Colón (SF) se disputaron los cuartos de final de la Copa Santa Fe 2025 de básquet en la rama masculina

27 de septiembre 2025 · 08:16hs
Se armaron las semifinales de la Copa Santa Fe de básquet

En los estadios de Regatas (SF) y Colón (SF) se disputaron los cuartos de final de la Copa Santa Fe 2025 de básquet, rama masculina, categoría Mayores. Sanjustino, representante de la Asociación Santafesina, goleó a Unión (Sunchales) y en semifinales enfrentará a Círculo Recreativo de Vera.

La otra llave promete ser también más que interesante con el duelo entre Santa Paula de Gálvez y Atalaya de Rosario.

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA SANTA FE

En el Roque Otrino (Colón SF)

Sanjustino 97 (Ignacio Paz 15) - Unión (Sunchales) 49 (Juan Cipolatti 12)

Central Argentino Olímpico (Ceres) 58 (Juan Fornero 13) - Círculo Recreativo (Vera) 69 (Germán Chiaruttini 20)

En el Tribu Mocoretá (Regatas (SF)

Sport Club (Cañada de Gómez) 65 (Gabriel Delbon 21) - Santa Paula (Gálvez) 88 (Taiel Gómez Quintero 23)

Atalaya (Rosario) 77 (Joaquín Baridon 25) - Olimpia (Venado Tuerto) 69 (Bautista Bazzeti 18)

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE - SEMIFINALES

En el estadio cubierto Ángel Malvicino (Unión)

18.30 Sanjustino vs. Círculo Recreativo

21.00 Santa Paula vs. Atalaya

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE - FINAL

En el estadio cubierto Ángel Malvicino (Unión)

18.00 Ganador S1 vs. Ganador S2

Copa Santa Fe Básquet Sanjustino
