En los estadios de Regatas (SF) y Colón (SF) se disputaron los cuartos de final de la Copa Santa Fe 2025 de básquet, rama masculina, categoría Mayores. Sanjustino, representante de la Asociación Santafesina, goleó a Unión (Sunchales) y en semifinales enfrentará a Círculo Recreativo de Vera.
Se armaron las semifinales de la Copa Santa Fe de básquet
Por Ovación
La otra llave promete ser también más que interesante con el duelo entre Santa Paula de Gálvez y Atalaya de Rosario.
VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA SANTA FE
En el Roque Otrino (Colón SF)
Sanjustino 97 (Ignacio Paz 15) - Unión (Sunchales) 49 (Juan Cipolatti 12)
Central Argentino Olímpico (Ceres) 58 (Juan Fornero 13) - Círculo Recreativo (Vera) 69 (Germán Chiaruttini 20)
En el Tribu Mocoretá (Regatas (SF)
Sport Club (Cañada de Gómez) 65 (Gabriel Delbon 21) - Santa Paula (Gálvez) 88 (Taiel Gómez Quintero 23)
Atalaya (Rosario) 77 (Joaquín Baridon 25) - Olimpia (Venado Tuerto) 69 (Bautista Bazzeti 18)
SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE - SEMIFINALES
En el estadio cubierto Ángel Malvicino (Unión)
18.30 Sanjustino vs. Círculo Recreativo
21.00 Santa Paula vs. Atalaya
DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE - FINAL
En el estadio cubierto Ángel Malvicino (Unión)
18.00 Ganador S1 vs. Ganador S2