Copa Santa Fe: Unión pisa San José de la Esquina para jugar la ida de la final ante Centenario

Ovación

Por Ovación

27 de septiembre 2025 · 10:46hs
Este sábado, desde las 16, comenzará a definirse la Copa Santa Fe con el cruce de ida entre Centenario de San José de la Esquina y Unión. El encuentro será en el estadio Juan Raymonda y marcará el inicio de una serie que entregará no solo prestigio deportivo, sino también un premio de 12 millones de pesos para el campeón.

El árbitro designado para este primer capítulo es Franco Nahuel, quien estará acompañado por Leonel Franco y Franco Gauna como asistentes, mientras que el cuarto juez será Matías Colque.

La revancha quedó programada para el sábado 11 de octubre, a las 15, en el estadio 15 de Abril, donde se definirá el título.

Para Centenario, llegar a esta instancia es histórico y representa la posibilidad de medirse ante un club de la máxima categoría. Para Unión, en tanto, la Copa Santa Fe aparece como una chance de sumar rodaje, protagonismo y reafirmar su peso participando siempre con la reserva.

La expectativa es alta: comienza la final y ambos equipos saben que cada detalle de esta serie puede inclinar la balanza rumbo al trofeo y al millonario premio en juego. Se podrá ver por RST Medios.

