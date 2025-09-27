Familiares, colegas y allegados del profesor Trigatti se movilizaron en la previa de la audiencia para revisar su condena

Un nutrido grupo se concentró en la Plaza 25 de Mayo en apoyo al docente procesado. La audiencia de apelación horizontal, impulsada por la defensa de Trigatti, revisará la sentencia que pesa contra el profesor.

Este sábado por la mañana se concentraron en la Plaza 25 de Mayo , frente a los Tribunales de Santa Fe, familiares, docentes y allegados de Juan Trigatti para expresar su respaldo en vísperas de la audiencia que el lunes revisará la condena que pesa contra él.

Durante la movilización se leyó una carta dirigida al tribunal que deberá revisar el fallo. El texto expresó: “A los jueces que tienen en sus manos la decisión de la sentencia les pedimos que actúen conforme al deseo de justicia que los habrá motivado a elegir su profesión. Que sean fieles a la verdad más allá de las disposiciones internacionales de las que pudiesen valerse para seguir ocultando o tapando bajo la alfombra las verdades acerca del malintencionado proceder de la fiscalía y la querella”.

La misiva también reflejó el impacto que el proceso judicial tuvo sobre la vida del docente y su entorno: “Les pedimos que nos devuelvan la vida, esa vida que se nos pausó el 7 de octubre de 2021, día en que la vida del profe Juan y su familia fueron tiradas a la basura, ya que se sobrepasaron todos los límites posibles”.

Audiencia del próximo lunes

La atención está puesta ahora en lo que sucederá en la audiencia del lunes 29 de septiembre, una instancia clave en el proceso judicial que divide opiniones en Santa Fe.

La audiencia está prevista para las 10:00 horas en la Sala 5 de la Cámara de Apelación Penal y corresponde a lo que se conoce como apelación horizontal, impulsada por la defensa de Trigatti. El tribunal que revisará la sentencia estará compuesto por los jueces Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri.

La defensa, representada por Marcos Barceló y Macarena Olivera, se propone cuestionar la condena de 12 años impuesta en segunda instancia y sostener la inocencia del docente.

Por su parte, la Fiscalía y la querella (con participación de la doctora Carolina Walker Torres) defenderán lo actuado, pidiendo que la condena se confirme.

Entre los planteos centrales que la defensa llevará a la audiencia figuran:

Cuestionamientos por la participación de organizaciones amicus curiae , a las que la defensa atribuye un rol excesivo o irregular en el proceso.

Alegatos sobre la competencia del tribunal en ciertos aspectos y posibles “nulidades” procesales.

Críticas a la valoración de pruebas, especialmente en lo que toca a las declaraciones de las niñas víctimas, argumentando que el tribunal de apelación aplicó la “íntima convicción” de forma impropia y no siguió estándares de sana crítica racional.

Señalamientos de que ciertos elementos probatorios —como las cámaras de seguridad del jardín— no se incorporaron de modo suficiente al juicio original.

El fallo de segunda instancia fue dictado en junio pasado, revocando una sentencia absolutoria que había beneficiado a Trigatti en primera instancia (3 de octubre de 2024).

Qué puede ocurrir luego

Independientemente del resultado del lunes, la causa no se agotará allí: si el tribunal rechaza los recursos de la defensa, el caso podría escalar a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y finalmente a la Corte Suprema de la Nación.

Según el abogado Barceló, mientras el fallo no sea firme, Trigatti mantiene su calidad de inocente. Además, si el fallo resulta desfavorable a la defensa el lunes, podría reabrirse la discusión sobre la prisión preventiva, aunque hasta ahora dos tribunales distintos ya rechazaron esa medida para Trigatti y han permitido que continúe su proceso en libertad.