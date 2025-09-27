Uno Santa Fe | Ovación | Sarmiento

Talleres se medirá ante Sarmiento en un mano a mano por la permanencia

Talleres y Sarmiento jugarán, desde las 21.15, en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 10 del Torneo Clausura

27 de septiembre 2025 · 08:55hs
Talleres y Sarmiento jugarán este sábado en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 10 del Torneo Clausura. El encuentro se jugará desde las 21.15, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports Premium.

La T, que cortó una racha de seis partidos sin convertir en el empate 1 a 1 con Rosario Central, buscará ganar terreno en la lucha por la permanencia ante el cuadro de Junín, que también está complicado, pero tomó aire tras ganar sus últimos dos encuentros.

Si bien la T quebró el lapso de seis partidos sin convertir gracias al tanto de Valentín Depietri contra Rosario Central, no consiguió volver a la senda de la victoria, la cual no transita desde hace siete duelos.

Además, Miguel Navarro fue expulsado por doble amarilla en el segundo tiempo del choque, que dejó también una guerra de declaraciones entre Juan Camilo Portilla y Ángel Di María, que no tuvieron concordancia en el arbitraje.

Ahora, el equipo cordobés intentará sumar de a tres para alejarse de San Martín de San Juan y Aldosivi, únicos equipos que tiene por debajo en la tabla anual.

El elenco dirigido por Facundo Sava logró levantar el nivel y venció a Barracas Central en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia con un gol de Carlos Villalba, encadenando dos victorias y tres presentaciones sin perder.

De esta forma pudo alcanzar la zona de playoffs con doce unidades y un partido menos. Asimismo, tomó distancia de los puestos de descenso por promedios, llegando a un coeficiente de 1.019 y desplazando a San Martín de San Juan y Aldosivi, que tienen 0.720.

Probables formaciones de Talleres y Sarmiento

Talleres:Guido Herrera; Matías Catalán, Rodrigo Guth, José Luis Palomino; Augusto Schott, Juan Portilla, Ulises Ortegoza, Gabriel Báez, Valentín Depietri, Rubén Botta; Federico Girotti. DT: Carlos Tévez.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Manuel García, Carlos Villalba, Elián Giménez; Julián Contrera, Iván Morales Bravo, Gastón González. DT: Facundo Sava.

Hora: 21.15.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Ariel Penel.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

