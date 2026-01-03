Pese al gran triunfo de Báez, Argentina perdió ante Estados Unidos

Sebastián Báez logró un gran triunfo ante Taylor Fritz, pero luego Estados Unidos dio vuelta la serie y venció a Argentina 2-1 en la United Cup

El gran triunfo de Sebastián Báez no alcanzó y Argentina cayó ante Estados Unidos.

El equipo argentino de tenis estuvo muy cerca de dar otro golpe en la United Cup, pero terminó cayendo frente a Estados Unidos, vigente campeón del certamen, en el cruce correspondiente a la fase de grupos que se disputa en Perth. El gran nivel mostrado por Sebastián Báez no alcanzó para sostener el impulso inicial, en una serie que se definió en el dobles mixto.

Argentina encaminó su segundo triunfo consecutivo y el pase a la siguiente ronda gracias a una actuación memorable de Sebastián Báez. El bonaerense superó al estadounidense Taylor Fritz, sexto del ranking mundial, por 4-6, 6-5 y 6-4, luego de dos horas y media de juego.

El triunfo tuvo un valor especial: fue la segunda victoria de Báez ante un jugador top ten en su carrera, luego de haber derrotado en la jornada anterior al español Jaume Munar. Con ese resultado, el equipo nacional quedó a un paso de asegurarse la clasificación.

El segundo punto de la serie quedó en manos de Estados Unidos. Coco Gauff, número tres del ranking WTA, fue contundente en el singles femenino y venció con claridad a Solana Sierra por 6-1 y 6-1, igualando el cruce y llevando la definición al dobles mixto.

Más allá del resultado, la joven argentina volvió a sumar experiencia en un escenario de máxima exigencia ante una de las figuras del circuito mundial.

El dobles mixto definió la serie

Con la serie igualada, todo se resolvió en el dobles. Ni Taylor Fritz ni Sebastián Báez integraron sus respectivos equipos en ese punto decisivo. Por Argentina jugaron María Luisa Carlé y Guido Andreozzi, mientras que Estados Unidos apostó por Coco Gauff y Christian Harrison.

La jerarquía del conjunto norteamericano se impuso en el momento clave: Gauff y Harrison ganaron por 6-4 y 6-1 en apenas 63 minutos y le dieron la victoria a su equipo.

Qué necesita Argentina para avanzar en la United Cup

Pese a la derrota, Argentina sigue bien posicionada en el Grupo A tras la contundente victoria por 3-0 frente a España en la jornada anterior. La definición de la zona llegará en la tercera fecha, cuando Estados Unidos se enfrente al combinado español.

Si el equipo estadounidense vence a España, asegurará su pase a los cuartos de final, mientras que Argentina deberá esperar combinaciones de resultados. Más allá de lo que ocurra, el rendimiento del conjunto albiceleste, con Báez como gran estandarte, dejó señales positivas en el arranque del torneo.