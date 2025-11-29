Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Piastri ganó la sprint y Colapinto terminó último en Qatar

El piloto de McLaren Oscar Piastri logró quedarse con los 8 puntos de la sprint y Franco Colapinto no consiguió avanzar posiciones

29 de noviembre 2025 · 13:28hs
Colapinto finalizó último en la carrera sprint

Colapinto finalizó último en la carrera sprint

Oscar Piastri se quedó con la carrera sprint del Gran Premio de Qatar, luego de hacer la pole position en la clasificación. Lo siguieron George Russell y Lando Norris. De esta manera, recorta la distancia a 22 puntos con el líder del campeonato, que es el británico Lando Norris (McLaren). Por su parte, Franco Colapinto finalizó último.

Así quedó la carrera sprint del GP de Qatar

Oscar Piastri (McLaren) – 26:51.033

George Russell (Mercedes) – +4.951s

Lando Norris (McLaren) – +6.279s

Max Verstappen (Red Bull Racing) – +9.054s

Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – +19.327s

Kimi Antonelli (Mercedes) – +21.391s

Fernando Alonso (Aston Martin) – +24.556s

Carlos Sainz (Williams) – +27.333s

Isack Hadjar (Racing Bulls) – +28.206s

Alexander Albon (Williams) – +28.925s

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – +32.966s

Oliver Bearman (Haas F1 Team) – +34.529s

Charles Leclerc (Ferrari) – +35.182s

Liam Lawson (Racing Bulls) – +36.916s

Esteban Ocon (Haas F1 Team) – +38.838s

Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – +39.638s

Lewis Hamilton (Ferrari) – +46.171s

Pierre Gasly (Alpine) – +69.534s

Lance Stroll (Aston Martin) – +77.960s

Franco Colapinto (Alpine) – +80.804s

Franco Colapinto sprint Oscar Piastri
Noticias relacionadas
calendario de gp de qatar con franco colapinto: dias, horarios y como ver en vivo

Calendario de GP de Qatar con Franco Colapinto: días, horarios y cómo ver en vivo

franco colapinto, en la previa al gran premio de qatar: estamos listos

Franco Colapinto, en la previa al Gran Premio de Qatar: "Estamos listos"

colapinto en la formula 1: asi es una vuelta en el gp de qatar

Colapinto en la Fórmula 1: así es una vuelta en el GP de Qatar

se conocio la sancion para alpine y franco colapinto en las vegas

Se conoció la sanción para Alpine y Franco Colapinto en Las Vegas

Lo último

La postura inflexible del plantel de Colón que obliga a una rápida solución

La postura inflexible del plantel de Colón que obliga a una rápida solución

En Unión están atentos y miran de cerca la situación de Tomás Durso

En Unión están atentos y miran de cerca la situación de Tomás Durso

Colapinto: Lo más frustrante es que no vamos rápido

Colapinto: "Lo más frustrante es que no vamos rápido"

Último Momento
La postura inflexible del plantel de Colón que obliga a una rápida solución

La postura inflexible del plantel de Colón que obliga a una rápida solución

En Unión están atentos y miran de cerca la situación de Tomás Durso

En Unión están atentos y miran de cerca la situación de Tomás Durso

Colapinto: Lo más frustrante es que no vamos rápido

Colapinto: "Lo más frustrante es que no vamos rápido"

Piastri ganó la sprint y Colapinto terminó último en Qatar

Piastri ganó la sprint y Colapinto terminó último en Qatar

Un yate se prendió fuego cerca de Villa Urquiza

Un yate se prendió fuego cerca de Villa Urquiza

Ovación
Piastri ganó la sprint y Colapinto terminó último en Qatar

Piastri ganó la sprint y Colapinto terminó último en Qatar

Colapinto: Lo más frustrante es que no vamos rápido

Colapinto: "Lo más frustrante es que no vamos rápido"

Un triunfazo consiguió el santafesino Chiquito Vergara en Lituania

Un triunfazo consiguió el santafesino Chiquito Vergara en Lituania

Comienzo adverso para Los Pumas Seven en Dubai

Comienzo adverso para Los Pumas Seven en Dubai

Coliseo se consagró campeón del torneo de ascenso femenino

Coliseo se consagró campeón del torneo de ascenso femenino

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL