Piastri ganó la sprint y Colapinto terminó último en Qatar

El piloto de McLaren Oscar Piastri logró quedarse con los 8 puntos de la sprint y Franco Colapinto no consiguió avanzar posiciones

Oscar Piastri se quedó con la carrera sprint del Gran Premio de Qatar, luego de hacer la pole position en la clasificación. Lo siguieron George Russell y Lando Norris. De esta manera, recorta la distancia a 22 puntos con el líder del campeonato, que es el británico Lando Norris (McLaren). Por su parte, Franco Colapinto finalizó último.