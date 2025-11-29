Oscar Piastri se quedó con la carrera sprint del Gran Premio de Qatar, luego de hacer la pole position en la clasificación. Lo siguieron George Russell y Lando Norris. De esta manera, recorta la distancia a 22 puntos con el líder del campeonato, que es el británico Lando Norris (McLaren). Por su parte, Franco Colapinto finalizó último.
Piastri ganó la sprint y Colapinto terminó último en Qatar
El piloto de McLaren Oscar Piastri logró quedarse con los 8 puntos de la sprint y Franco Colapinto no consiguió avanzar posiciones
Así quedó la carrera sprint del GP de Qatar
Oscar Piastri (McLaren) – 26:51.033
George Russell (Mercedes) – +4.951s
Lando Norris (McLaren) – +6.279s
Max Verstappen (Red Bull Racing) – +9.054s
Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – +19.327s
Kimi Antonelli (Mercedes) – +21.391s
Fernando Alonso (Aston Martin) – +24.556s
Carlos Sainz (Williams) – +27.333s
Isack Hadjar (Racing Bulls) – +28.206s
Alexander Albon (Williams) – +28.925s
Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – +32.966s
Oliver Bearman (Haas F1 Team) – +34.529s
Charles Leclerc (Ferrari) – +35.182s
Liam Lawson (Racing Bulls) – +36.916s
Esteban Ocon (Haas F1 Team) – +38.838s
Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – +39.638s
Lewis Hamilton (Ferrari) – +46.171s
Pierre Gasly (Alpine) – +69.534s
Lance Stroll (Aston Martin) – +77.960s
Franco Colapinto (Alpine) – +80.804s