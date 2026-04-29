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Platense continúa con su sueño en la Copa Libertadores y recibe a Independiente Santa Fe

Luego del triunfo histórico ante Peñarol como visitante, Platense será local por primera vez en su historia en la Copa Libertadores

29 de abril 2026 · 08:54hs
Platense juega esta noche por primera vez como local en la Copa Libertadores.

@caplatense

Platense juega esta noche por primera vez como local en la Copa Libertadores.

Platense afrontará un partido clave este miércoles, cuando reciba a Independiente Santa Fe de Colombia, en un cruce correspondiente a la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.

Platense jugará su primer partido como local en la Copa Libertadores

El encuentro, que está programado para las 19, se disputará en el Estadio Ciudad de Vicente López, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el venezolano Alexis Herrera, mientras que en el VAR estará su compatriota Reyes Soto.

Platense, que es dirigido Walter Zunino, llega a este encuentro con la ilusión en alza, luego del histórico triunfo 1-0 como visitante en la segunda fecha ante Peñarol de Uruguay, luego de lo que había sido el complicado estreno en la competencia con una derrota en condición de local frente a Corinthians de Brasil.

Esta es la primera participación del equipo de Vicente López en la Copa Libertadores, torneo al que accedió gracias a su inolvidable consagración en el Torneo Apertura 2025.

En lo que respecta al campeonato local, Platense tiene solo 16 puntos y ya no tiene chances de meterse en los playoffs, por lo que apuntará todos los cañones a la Libertadores.

Independiente Santa Fe, por su parte, solo sumó un punto en sus primeras dos presentaciones en esta Copa Libertadores, producto del empate con Peñarol y la derrota ante Corinthians.

Probables formaciones

Platense: Matías Borgogno; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Mateo Mendia, Juan Saborido; Maximiliano Amarfil, Pablo Ferreira; Franco Zapiola, Kevin Retamar, Guido Mainero; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera; Jeison Angulo, Víctor Moreno, Emmanuel Olivera, Helibelton Palacios; Kilian Toscano, Franco Fagúndez, Jhohan Torres; Yeicar Perlaza, Hugo Rodallega y Omar Fernández. DT: Pablo Repetto.

Estadio: Ciudad de Vicente López

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

VAR: Reyes Soto (VEN)

Hora: 19. TV: Fox Sports y Disney+ Premium

Platense Copa Libertadores Independiente Santa Fe
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