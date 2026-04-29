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YPF aumentó los combustibles en Santa Fe y rompió el congelamiento anunciado por 45 días

La petrolera aplicó un nuevo incremento este miércoles pese al compromiso de estabilidad de precios realizado el 1 de abril. Así quedaron los valores en la ciudad y cuánto cuesta hoy llenar el tanque

29 de abril 2026 · 09:21hs
YPF aumentó los combustibles en Santa Fe y rompió el congelamiento anunciado por 45 días

José Busiemi

Contra lo anunciado a comienzos de mes, YPF aplicó un nuevo aumento en los combustibles que tomó por sorpresa a los automovilistas de la ciudad de Santa Fe este miércoles. La suba se produce apenas semanas después del último ajuste registrado el pasado 26 de marzo y dentro del período de 45 días en el que la empresa había prometido mantener los precios estables.

El incremento generó malestar entre los consumidores, especialmente entre quienes cargaron nafta durante la jornada y se encontraron con valores superiores a los esperados.

aumento YPF abril 2026
Los nuevos valores de los combustibles de YPF en las estaciones santafesinas

Los nuevos valores de los combustibles de YPF en las estaciones santafesinas

Cómo quedaron los precios de YPF en Santa Fe

Desde este miércoles, la pizarra de YPF en Santa Fe presenta los siguientes valores:

  • Nafta súper: $2.051
  • Infinia: $2.219
  • Diésel 500: $2.225
  • Infinia diésel: $2.338

El ajuste vuelve a encender alertas sobre su posible impacto en cadena, ya que el aumento en los combustibles suele trasladarse a los costos de transporte y, en consecuencia, a los precios de bienes y servicios.

El impacto en el bolsillo: cuánto cuesta llenar el tanque

Con los nuevos valores, llenar el tanque se volvió aún más costoso para los automovilistas:

  • Un tanque de 40 litros de nafta súper cuesta aproximadamente $82.040
  • Un tanque de 60 litros supera los $123.060

Estos números reflejan con claridad el peso creciente del combustible en la economía diaria.

El anuncio que quedó en duda

El pasado 1 de abril, el presidente de YPF, Horacio Marín, había asegurado que la empresa implementaría un esquema para evitar subas durante 45 días.

“A partir de hoy, en YPF hemos decidido crear un buffer (amortiguador) de precios para estabilizar los precios de los combustibles hasta 45 días”, sostuvo en una entrevista televisiva.

El directivo explicó que la decisión buscaba sostener el consumo ante señales de retracción: “Cuando aumentan los precios, cae la demanda. Entonces tenemos que generar estabilidad en este período”.

Además, aclaró que no se trataba de un congelamiento estricto, sino de un acuerdo con los consumidores: “YPF te va a ayudar manteniendo el precio estable, pero después vos me vas a tener que ayudar a recuperar lo que yo te ayudé”.

Ahora, tras este nuevo incremento, crece la incertidumbre sobre el comportamiento del resto de las petroleras y el impacto general en la economía. Históricamente, los aumentos en los combustibles generan un efecto dominó en precios, especialmente en alimentos, logística y servicios.

• LEER MÁS: YPF frena subas por 45 días: cuánto cuesta hoy cargar combustible en Santa Fe

YPF aumento combustibles Santa Fe
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