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Deportivo Riestra recibe a Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana

El Malevo que apenas suma un punto en dos fechas, necesita con urgencia de su primera victoria para seguir con vida en la competencia

29 de abril 2026 · 09:00hs
Deportivo Riestra buscará su primera victoria en la Copa Sudamericana.

Deportivo Riestra buscará su primera victoria en la Copa Sudamericana.

Deportivo Riestra se juega una parada clave este miércoles en el plano internacional, ya que desde las 19 el equipo de Guillermo Duró recibirá a Montevideo City Torque en el Estadio Pedro Bidegain, por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026, con la necesidad de sumar su primera victoria en el certamen.

El Malevo está urgido por una victoria

El “Malevo” llega con un envión anímico tras el 2-0 frente a Independiente, un triunfo que cortó la sequía en la temporada y renovó expectativas pese a no tener chances de meterse en los playoffs del Apertura. En el torneo continental, aún no pudo ganar: empató sin goles ante Palestino y cayó frente a Gremio en Porto Alegre, resultados que lo dejan en el tercer puesto de su zona.

Del otro lado aparece un Montevideo City Torque que muestra dos caras. Mientras en el ámbito local marcha sexto en el Apertura uruguayo, en la Sudamericana lidera el Grupo F con puntaje ideal, luego de imponerse ante Gremio y Palestino. El equipo dirigido por Marcelo Méndez intentará sostener ese rendimiento y consolidarse como candidato a avanzar de fase.

El encuentro es determinante para ambos. Riestra necesita los tres puntos para no quedar relegado en la pelea por la clasificación, mientras que el conjunto uruguayo buscará afirmarse en la cima y mantener el invicto.

El partido se disputará este miércoles 29 de abril desde las 19 en el Estadio Pedro Bidegain y podrá verse en vivo a través de las señales habituales que transmiten la Copa Sudamericana.

En la próxima fecha, Riestra volverá a ser local ante Gremio el martes 5 de mayo a las 19 mientras que Montevideo City Torque recibirá a Palestino el miércoles 6 en el mismo horario.

Probables formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Randazzo, Rodrigo Gallo; Nicolás Sansotre, Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitia; Gabriel Obredor, Antony Alonso; Mauro Smarra. DT: Guillermo Duró.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez, Ramiro Lecchini Fierro. DT: Marcelo Méndez.

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Bryan Loaiza (Ecuador).

VAR: Gabriel González (Ecuador).

Hora: 19. – TV: D-Sports.

Deportivo Riestra Montevideo City Torque Copa Sudamericana
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