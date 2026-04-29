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Racing visita a Caracas para acomodarse en la Copa Sudamericana

El entrenador de Racing Gustavo Costas cuidará a los titulares pensando en Huracán y pondría mayoría de suplentes

29 de abril 2026 · 08:45hs
Racing juega este miércoles ante Caracas por la Copa Sudanericana.

Racing juega este miércoles ante Caracas por la Copa Sudanericana.

Racing afronta una semana determinante y condicionada por el desgaste físico, ya que este miércoles desde las 19 visitará a Caracas en el Estadio Olímpico de la UCV por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, con grandes chances de presentar un equipo mixto.

Racing pone un equipo alternativo

El viaje a Venezuela complicó la planificación. La delegación salió el lunes al mediodía y llegó cerca de las 23, tras una escala en Bogotá, acumulando 11 horas de traslado. El plantel quedó afectado por el cansancio y solo tendrá un entrenamiento antes del partido. Gustavo Costas busca preservar a los titulares pensando en el duelo clave del domingo ante Huracán por el Torneo Apertura.

Las bajas de Santiago Sosa, por sobrecarga muscular, y Adrián “Maravilla” Martínez, por un esguince de rodilla, golpean fuerte. Incluso, el delantero podría perderse lo que resta del semestre. Ambos se quedaron en Buenos Aires con la mira puesta en el torneo local.

En este contexto, nombres como Martirena, Colombo, Rojo, García Basso, Ignacio Rodríguez, Baltasar, Forneris y “Toto” Fernández aparecen como alternativas para integrar el once. En ataque, sin Martínez, la duda pasa por quién ocupará su lugar, con Pizarro como opción.

El presente futbolístico tampoco ayuda: Racing ganó solo uno de sus últimos seis partidos. En la Copa suma tres puntos y necesita ganar para acomodarse en el grupo. Una victoria en Caracas lo dejaría bien posicionado para avanzar.

En el plano local, la derrota de Huracán cambió el escenario. Racing depende de sí mismo: si le gana el domingo, se meterá en los playoffs, aunque también deberá esperar otros resultados.

Caracas, por su parte, llega tras quedar eliminado en el torneo venezolano, pero invicto en la Copa. Empató con Botafogo y venció a Independiente Petrolero. El equipo está dirigido interinamente por Henry Meléndez tras la salida de Fernando Aristeguieta.

Costas recuperó a Martirena, Nacho Rodríguez, Rojo y García Basso, aunque irían al banco. También incluyó a “Toto” Fernández pese a su expulsión ante Barracas.

Probables formaciones

Caracas: Frankarlos Benítez; Eduardo Fereira, Francisco La Mantia, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Wilfred Correa; Charly Vegas, Lucciano Reinoso, Michael Covea; Adrián Fernández. DT: Fernando Aristeguieta.__IP__

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo o Franco Pardo, Agustín García Basso o Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Gonzalo Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Tomás Conechny, Damián Pizarro. DT: Gustavo Costas.

Estadio: Olímpico de la UCV.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

VAR: Cristhian Ferreyra (Uruguay).

Hora: 19. – TV: D-Sports.

Racing Caracas Copa Sudamericana
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