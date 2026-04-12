Platense intentará levantar cabeza ante un fortalecido Gimnasia de Mendoza

Platense recibirá a Gimnasia de Mendoza, que llega de vencer a Vélez como local, desde las 15, por la fecha 14 de la Zona A del Apertura.

En medio del desafío internacional, Platense vuelve a enfocarse en el Torneo Apertura este domingo, cuando desde las 15 reciba a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 14 de la Zona A.

El “Calamar” atraviesa un momento particular: viene de sufrir una derrota en su debut en la Copa Libertadores, al caer 2-0 ante Corinthians en casa. Si bien la competencia continental representa un hecho histórico para el club, el equipo sabe que no puede dejar de lado el campeonato local si quiere mantenerse competitivo.

Con 15 puntos, Platense aparece décimo, a apenas dos unidades de los puestos de clasificación a los playoffs. Por eso, el encuentro ante el conjunto mendocino toma relevancia, sobre todo teniendo en cuenta que en la próxima semana deberá afrontar otro compromiso exigente en la Libertadores, cuando visite a Peñarol en Montevideo.

Gimnasia, con impulso pero necesitado

Por el lado de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el presente muestra señales positivas desde lo anímico. El equipo viene de protagonizar una remontada impactante frente a Vélez Sarsfield, donde logró revertir un 0-2 para terminar imponiéndose, en una muestra de carácter.

Sin embargo, esa reacción no modifica del todo su situación en la tabla. El “Lobo” mendocino continúa comprometido en la lucha por la permanencia, tanto en la tabla anual como en los promedios, por lo que necesita sumar con urgencia.

Además, el calendario también le marca otro frente: el miércoles hará su debut en la Copa Argentina frente a Gimnasia y Tiro de Salta.

Un partido con doble lectura

El cruce en Vicente López enfrenta a dos equipos con realidades diferentes, pero con puntos clave en juego. Platense buscará recomponerse y no perderle pisada a los puestos de clasificación, mientras que Gimnasia intentará sostener su levantada y escapar del fondo.

En un tramo del torneo donde cada detalle empieza a pesar, ambos llegan con la obligación de sumar en un partido que puede marcar el rumbo inmediato.