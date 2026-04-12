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Barrio San José: asesinaron a un hombre a balazos en el frente de su casa ubicada en la esquina de Risso y San Juan

Sucedió este domingo después de las 3:30. La víctima es Miguel Ángel Altamirano, de 30 años. No hubo aprehendidos relacionados con el crimen. Trabajaron oficiales de la policía capitalina, y pesquisas y peritos de la Policía de Investigaciones PDI.

Juan Trento

Por Juan Trento

12 de abril 2026 · 10:11hs
Barrio San José: asesinaron a un hombre a balazos en el frente de su casa ubicada en la esquina de Risso y San Juan

Esta madrugada de domingo, en la vereda de una vivienda ubicada en inmediaciones de la esquina de San Juan y Risso, en barrio San José al norte de la capital santafesina, fue baleado un hombre llamado Miguel Ángel Altamirano de 30 años.

El estruendo de los balazos que se escucharon en la esquina motivó que varios vecinos perdieran el sueño y salieran a la calle para saber qué estaba pasando. Los familiares de Altamirano lo socorrieron e ingresaron a la vivienda con la intención de ayudarlo pero murió.

Denunciaron el suceso a los operadores de la central de emergencias 911. Trabajaron en la escena del crimen, oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la policía capitalina, y pesquisas de Homicidios y peritos criminalísticos, éstos dos últimos, de la Policía de Investigaciones PDI.

Escena del crimen

Llegaron oficiales de la Comisaría 26° y del Comando Radioeléctrico capitalino que preservaron el lugar y la escena del crimen dentro y fuera del inmueble. Luego constataron la existencia de cámaras de seguridad en la zona que pudieran contener imágenes sobre el o los asesinos que dispararon y asesinaron a Altamirano.

Con la misma intención intentaron identificar a los vecinos de esa zona del barrio San José. Luego, arribó al lugar una médica del SIES 107 que revisó el cuerpo de Altamirano, constató que estaba fallecido y que presentaba un impacto de arma de fuego en una de sus muñecas y también en la zona del intercostal izquierdo. Luego, arribaron pesquisas de Homicidios y peritos criminalísticos, ambos de la Policía de Investigaciones PDI.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones PDI, ambas de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación, Andrés Marchi, que ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, luego el traslado del cadáver a la morgue judicial para la realización de la necropsia, la identificación de vecinos y la constatación sobre la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona que pudieran contener imágenes sobre el crimen de Altamirano.

Los peritajes criminalísticos de rigor fueron realizados por los agentes del área Científica de la PDI en la escena del crimen, en este caso, la vereda y el interior del inmueble donde finalmente falleció Altamirano.

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