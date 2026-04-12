Suerte dispar para los elencos santafesinos en el Regional del Litoral

Por la 2° fecha del Top 10 del Regional, CRAI sorprendió a Jockey en Fisherton, mientras que en el Hipódromo, Santa Fe RC cayó ante Gimnasia. Uni se impuso a La Salle en el ascenso.

Los Gitanos derrotaron con autoridad al Jockey de Rosario en Fisherton.

Pasó el segundo capítulo del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto la Unión Santafesina, la Unión Entrerriana y la Unión de Rugby de Rosario. La sorpresa de la jornada la dio CRAI que venció a Jockey Club de Rosario en Fisherton, mientras que Santa Fe Rugby fue superado por Gimnasia y Esgrima.

Se destacó la vuelta de Emiliano Boffelli al plantel de Duendes que se impuso a Rowing. En Segunda División, Universitario se impuso a La Salle en Cabaña Leiva, Alma Juniors festejó en Paraná ante Tilcara, CRAR en Pergamino y Cha Roga cayó en Santo Tomé.

CRAI y Santa Fe RC con suerte diferente en Rosario

La segunda fecha del TRL tampoco estuvo ajena a las sorpresas. Como en la primera jornada fue Jockey Club Rosario el causal del asombro. El verdiblanco, bicampeón del torneo, cayó nuevamente. Esta vez fue en su cancha ante CRAI por un 23-6, resultado que pone en evidencia el mal de ausencias que acusa. En el Gitano, hay varias ausencias, como Manu Bersntein o Alejandro Molinas, solamente por citar algunos.

Universitario de Rosario, en tanto, consiguió su primera victoria en su vuelta al círculo mayor del rugby litoraleño al superar a Jockey Club Venado Tuerto por 24-16.

Gimnasia y Esgrima de Rosario, que hizo de local en la cancha del Hipódromo Independencia por tener la suya suspendida, superó a Santa Fe Rugby por 28-13, mientras que Estudiantes venció a Old Resian en el parque Urquiza paranaense por 13-8.

Con estos resultados las posiciones quedaron de la siguiente manera: GER y Duendes, 9 puntos; Estudiantes, 8; Crai y Santa Fe Rugby, 5; Universitario y Jockey Club Venado Tuerto, 4; Old Resian, 2; Jockey Club Rosario, 1 y Paraná Rowing, sin unidades.

Próxima fecha: GER v. Universitario, Santa Fe Rugby v. Estudiantes, Old Resian v. Duendes, Paraná Rowing v. Jockey Club Rosario y Crai v. Jockey Club Venado Tuerto.

Jockey Club de Rosario: Ignacio Fanjul, Alejo Pereira, Santiago Bellotti, Agustín Santi, Marcos Lorenzini, Damián Torino, Felipe Baraldi, Emiliano Ferrari, Felipe Gigoux, Thomas Von Ifflinger, Ignacio Vergara, Fermín Vergara, Manuel Lluc, Pedro Quijano y Tomás Stein. Luego ingresaron: Francisco Castro, Jeremías Lamas, Pedro Piana, Tomás Cansino, Augusto Rossi Del Cerro, Juan Preumayr, Marco Scarpello y Ciro Alvarado.

CRAI: Joaquín Beron, Luciano Simino y Joaquín Lerche; Manuel Torres Jozami e Ignacio Parodi; Santiago Carreras, Tomás Mufarrege y Pablo Ferreyra; Justo González Viescas y Genaro Giombi; Ignacio Carreras, Agustín Giménez, Juan Cruz Fleitas, Juan Cruz Moretti y Facundo Beltramino. Luego ingresaron: José Canuto, Enzo Abraham, Ramiro Ibañez, Agustín Ponzio, Ignacio Perona, Juan Raffa, Justo Barcojo y Mateo Fauda.

Primer tiempo: 7´ try Santiago Carreras convertido por Beltramino, 12´ try Juan Cruz Fleitas convertido por Beltramino, 15´ penal Thomas Von Ifflinger, 27´ penal Thomas Von Ifflinger.

Segundo tiempo: 5´ penal Facundo Beltramino, 17´ penal Facundo Beltramino y 38´ penal Facundo Beltramino.

Universitario festejó en Cabaña Leiva

También se llevó a cabo la segunda fecha del torneo de Segunda División del Regional del Litoral. En la oportunidad, Los Caranchos goleó de visitante a Cha Roga 59-13 y Logaritmo a Regatas/Belgrano 47-26 mientras que Provincial empató 23-23 con Los Pampas en Rufino. La jornada se completó con las victorias de Alma Juniors sobre Tilcara por 36-18, de Universitario SF ante La Salle por 32-29 y de Círculo Rafaelino ante Gimnasia de Pergamino por 55-12.

image Los Cuervos se llevaron una importante victoria de Cabaña Leiva al superar al Jobson. Gentileza Elías Villalba

Con estos marcadores las posiciones quedaron: Alma Juniors, Universitario SF y Los Caranchos, 10 puntos; Logaritmo, 9; Provincial, 7; Tilcara y Círculo Rafaelino, 5; Los Pampas y La Salle, 2; Regatas/Belgrano, 1; Cha Roga y Gimnasia de Pergamino, sin unidades.

Próxima fecha: Logaritmo v. Gimnasia de Pergamino; Círculo Rafaelino v. Los Pampas; Provincial v. La Salle; Universitario SF v. Cha Roga; Los Caranchos v. Tilcara y Alma Junior v. Regatas/Belgrano.

La Salle Jobson: Uriel Ríos, Tomás Gilabert, Tomás Rudi, Lorenzo Duarte, Juan Cruz Hadad, Lautaro Salcedo, Santiago Miretti, Walter Chiarinoti; Santiago Novelli y Francisco De Marco; Agustín Kohlbrener, Guido Miccoci, Tomás Marconi (capitán), Alfredo González y Gerónimo Rosa.Luego ingresaron: Leandro Tacca, Enzo Baccega, Díaz, Damián González, Felipe Grosso, Tomás Buttaro, Bautista Bressan y Santiago Bortolozzi.

Universitario: Jorge Onorato, Renzo Carrara, Antonio Benítez, Mateo Schmidt, Gabriel Salas, Víctor Redondo, Tobías Pantaleone y Laureano Olmos; Mateo Carughi y Matías Burgadt; Ian Dallaverde, Ezequiel Benítez, Nicolás Rivadeneira, Federico Bruzzone y Maximiliano Frenguelli. Luego ingresaron: Nicolás Andereggen, Tomás Galiano, Facundo Kieffer, Lorenzo Maldonado, Tomás Nuñez y Julián Fleitas.

Primer tiempo: 2´ try penal, 8´ try Nicolás Rivadeneira convertido por Matías Burgadt, 23´ try Alfredo González, 28´ try y conversión Ian Dallaverde, 33´ try Tomás Gilbert convertido por Marconi, 36´ try Santiago Novelli convertido por Marconi.

Segundo tiempo: 16´ penal Mateo Carughi, 25´ try Santiago Miretti convertido por Marconi, 36´ penal Marconi y 40´ try Víctor Redondo.