San Lorenzo va a Rosario con la mira en volver a zona de playoffs

San Lorenzo buscará meterse en zona de clasificación frente a Newell's, que intentará prolongar su recuperación, cuando se enfrenten desde las 15 en Rosario.

San Lorenzo tendrá este domingo un desafío importante cuando visite a Newell's Old Boys en el estadio Marcelo Bielsa, por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro, correspondiente a la Zona A, comenzará a las 15, con arbitraje de Sebastián Martínez y VAR de José Carreras.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez llega con el objetivo claro de volver a los puestos de clasificación. En la última fecha consiguió un valioso triunfo ante Estudiantes de La Plata, que le permitió cortar una racha de cinco partidos sin ganar en el torneo local.

Sin embargo, ese resultado no le alcanzó para meterse en zona de playoffs: actualmente se ubica noveno con 17 puntos, por lo que necesita sumar en Rosario para no perder terreno en una tabla muy pareja.

En paralelo, el “Ciclón” también tuvo acción internacional: debutó en la Copa Sudamericana con un empate 1-1 frente a Recoleta de Paraguay como visitante, en una actuación que dejó sensaciones discretas.

Newell’s llega en levantada

Enfrente estará un Newell's Old Boys que intenta revertir su flojo inicio de campeonato. La “Lepra” fue uno de los equipos más irregulares en el arranque, pero logró reaccionar en las últimas dos fechas, donde consiguió victorias que le dieron aire.

Con 9 puntos, el equipo conducido por Frank Kudelka se ubica en la parte baja de la Zona A, aunque llega con mayor confianza y con la intención de seguir sumando en casa.

Un duelo con objetivos distintos

El partido en Rosario enfrenta a dos equipos con necesidades diferentes. San Lorenzo apunta a meterse en el lote de los ocho mejores, mientras que Newell’s busca consolidar su recuperación y escapar del fondo.

Probables formaciones

Newell’s: Josué Reinatti; Jerónimo Russo, Oscar Salomón, Saúl Salcedo, Armando Méndez; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Franco García, Facundo Guch, Walter Mazzantti; Matías Cóccaro.

DT: Frank Kudelka.

San Lorenzo: Orlando Gill; Mathías De Ritis, Guzmán Corujo, Jhohan Romaña, Ezequiel Herrera; Ignacio Perruzzi, Mauricio Cardillo; Agustín Ladstatter, Facundo Gulli, Gregorio Rodríguez; Alexis Cuello.

DT: Gustavo Álvarez.

Hora: 15

Estadio: Marcelo Bielsa

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: José Carreras

TV: ESPN Premium