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Perú elige presidente: incertidumbre, fragmentación política y récord de 35 candidatos

Los peruanos eligen este domingo sus autoridades nacionales. Las encuestas variaron constantemente durante la campaña y no logran anticipar con claridad quiénes pasarán a la segunda vuelta

12 de abril 2026 · 10:19hs
Perú elige presidente: incertidumbre, fragmentación política y récord de 35 candidatos

La votación de las elecciones generales de Perú comenzó este domingo a las 7.00 hora local, con la apertura de 10.336 centros de sufragio en todo el país, donde más de 27,3 millones de ciudadanos están habilitados para elegir a las autoridades del período 2026-2031.

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 17.00, momento en que se iniciará un escrutinio que se anticipa lento y que podría extenderse durante varios días antes de arrojar resultados concluyentes.

Se trata de unos comicios inéditos por su magnitud: hay 35 candidatos presidenciales en competencia —la cifra más alta en la historia del país— en un contexto marcado por una década de fuerte inestabilidad política, con ocho presidentes en los últimos diez años. Además, cerca de 1,2 millones de peruanos votan en el exterior, con grandes comunidades en ciudades como Buenos Aires, Santiago de Chile, Madrid y Barcelona.

Incertidumbre política en Perú

La jornada electoral llega atravesada por una profunda incertidumbre. Las encuestas variaron constantemente durante la campaña y no logran anticipar con claridad quiénes pasarán a la segunda vuelta. En ese clima, tomó fuerza entre parte del electorado el lema “Por estos no”, una consigna de rechazo a los partidos con representación parlamentaria, apuntados por amplios sectores como responsables de la crisis política y de haber protegido a la expresidenta Dina Boluarte en medio de escándalos de corrupción y la represión de protestas en 2023.

La complejidad del proceso también se refleja en la cédula electoral, de gran tamaño (44 por 42 centímetros), que incluye no solo la elección presidencial sino también la de senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino. Analistas y encuestadoras anticipan un porcentaje elevado de votos nulos debido a errores de los votantes frente a la extensa oferta y la dificultad para identificar candidatos.

En las calles de Lima, el desconcierto es palpable. Algunos electores admiten no tener claro cómo votar o a qué lista corresponde el candidato de su preferencia, mientras que otros, especialmente los más jóvenes, reconocen que decidirán a último momento. La falta de información accesible y la fragmentación política son factores que pesan, sobre todo en las zonas rurales.

Perú elecciones candidatos
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