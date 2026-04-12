Se completó la 4° fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy

Se completó el cuarto capítulo del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En el choque más destacado, en el predio Nery Pumpido, Colón de Santa Fe derrotó con claridad a Sportivo Guadalupe, por lo que ambos comparten la punta del certamen principal liguista.

En el segundo lote de equipos que buscan ser protagonistas, La Perla igualó con Ciclón Norte, Nacional logró un gran triunfo sobre Las Flores por la mínima diferencia, y la Vizcachera dio cuenta de la Academia Cabrera por 2 a 1 en el Lolo Bossio.

Colón sorprendió a Guadalupe en el predio Nery Pumpido

Final para una nueva jornada en el fútbol grande de Santa Fe, final para la cuarta fecha del Apertura Polaca Burtovoy que comenzó ayer con el empate entre el campeón Unión y La Salle y con la gran victoria gran en el predio Nery Pumpido del Depor Santa Rosa ante el Conquistador: El primer triunfo en esta historia llamada Primera División A. En el predio Nery Pumpido ganó Colón y con un partido menos es uno de los líderes del certamen.

image Un desconocido Sportivo Guadalupe cayó frente a Colón de Santa Fe en el predio Nery Pumpido. Gentileza Ema Ávalos

En un partido picante e intenso, con muchas tarjetas, Colón de Santa Fe se impuso a Sportivo Guadalupe, que llegaba puntero, por 3 a 0 bajo el arbitraje de Ángel Cristoforato en el predio Nery Pumpido. Los goles para la escuadra conducida por Fernando Nogara llegaron por intermedio de Gerónimo Busti en dos oportunidades, uno de penal, y uno de Román Fola. Los Sabaleros se aprovecharon de un equipo visitante desorientado, indeciso, con muchas pelotas perdidas. Dos jugadores expulsados, y comúnmente como se dice, no pudo hacer nada.

El rojinegro jugó un gran cotejo y alcanzó a Guadalupe en la cima de la tabla, aún cuando tiene un partido menos, ya que tiene pendiente el cruce con Colón de San Justo. Vieron la tarjeta roja en el elenco del Flaco Tobaldo, Fernando Rossini y Francisco Serrano. Por su parte, fueron amonestados Estanislao López, Mateo La Bollita, Juan Grosso y Abel Galban en los del barrio Centenario, y para los dirigidos por el Flaco Tobaldo, Leonardo Delaessandro, Esteban Sanguinetti y Francisco Serrano.

En Recreo Sur, La Perla del Oeste igualó 2 a 2 con Ciclón Norte de Cayastá, que viene haciendo una buena campaña. Los goles para el cuadro de Formento los hicieron Alana Aranda e Ivo Quiroz, mientras que para el cuadro costero Alexis Cariaga y Gerónimo Vera. Fue expulsado Nahuel Mar en el conjunto local. En otro cotejo atractivo, en Ciudadela, con goles de Juan Freyre y Lautaro González Riaño, Gimnasia y Esgrima se impuso por 2 a 1 a Universidad del Litoral, que descontó por intermedio de Brian Tarragona.

En Mendoza al 4.000, Newell´s cosechó un gran triunfo, con goleada, ante el siempre duro Independiente de Santo Tomé. Para los dirigidos por Ariel Segalla marcaron Tobías Molina, Juan Sänchez en dos ocasiones y Brian Rego, mientras que Tobías Villalba en contra fue el descuento para los conducidos por Leandro Burtovoy. Fue expulsado por Ricardo Spacessi, Sergio Vega en el rojo santotomesino.

En el estadio Mauricio Martínez, Sanjustino se hizo fuerte y sorprendió a Náutico El Quillá al que venció por 1 a 0 con gol de Nehemías González, en un cotejo que tuvo como árbitro a Joaquín Urbani. En la autopista, con un gol del Mono Peralta Pino, Ateneo Inmaculada igualó 1 a 1 con Ciclón Racing. Fue Ian Medrano el autor del gol para el conjunto de Guadalupe. Fue expulsado en la visita Brian Arriondo.

image Gran triunfo cosechó Newell´s de barrio Roma sobre Independiente de Santo Tomé. Gentileza Fútbol de Santa Fe

En el estadio Lolo Bossio, Nobleza de Recreo se impuso por 2 a 1 a la Academia Andrés Cabrera, con goles de Augusto Moschino y Facundo Chacón. Para la visita descontó Leonardo Rojas. Fueron expulsados en la Vizcachera por el árbitro Lucas Muga, Jonatan Annoni y Emanuel Grismado. Gran sorpresa causó la victoria de Nacional en su reducto del barrio Sur sobre Las Flores por 1 a 0 con gol de Federico García. El referee Alejandro Aguilera expulsó en el cuadro de Daniel Boloqui a Haiverson Mosquera Valencia.

En el Rodolfo Candioti, en el norte del departamento La Capital, Juventud Unida de Candioti goleó por 3 a 1 a Cosmos con el arbitraje de Gastón Freyre. Para el conjunto dirigido por Martino Petitti los goles llegaron por Mateo Mena y dos de Santiago Sánchez, mientras que para el cuadro de Recreo descontó Luciano Pereyra. Recordemos que el viernes, Unión y La Salle Jobson habían igualado 0 a 0 en la Tatenguita, y en el predio Nery Pumpido, con goles de Nicolás Cappelletti, Ricardo Acosta y Zacarías Mustafá, Deportivo Santa Rosa superó a Colón de San Justo por 3 a 1. En un cotejo controlado por Ignacio Castellano, Maximiliano Osurak descontó para el Conquistador.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Colón de Santa Fe y Sportivo Guadalupe 9; La Perla, La Salle, Nacional y Nobleza 7; Juventud Unida, Sanjustino, Nacional e Independiente 6; Ateneo Inmaculada 5; Ciclón Norte, El Quillá, Ciclón Racing, Las Flores, Newell´s y Colón de San Justo 4; Universidad, Academia Cabrera, Unión, Gimnasia y Esgrima y Deportivo Santa Rosa 3; Cosmos 1.

En la próxima fecha se medirán: Nobleza con La Perla del Oeste, Academia Cabrera con Gimnasia, Sanjustino con Nacional, Independiente con Ateneo Inmaculada, Colón de San Justo con Juventud Unida, La Salle Jobson con Newell´s, Cosmos con Deportivo Santa Rosa, Ciclón Racing con El Quillá, Universidad con Colón, Ciclón Norte con Unión y Sportivo Guadalupe con Las Flores II.